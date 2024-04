Luces, cámara... ¡Acción!: El primer acto del Festival de Cine se mira en el espejo de Keaton

Claqueta en mano, el auxiliar de cámara dijo «Festival de Cine. 23º edición. Toma uno... ¡Acción!», y la actriz Mónica López (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) salió a escena para solemnizar el acto de apertura de la nueva entrega del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.

Diez días de cine en altas dosis, que dieron comienzo hoy y finalizan el 28 de abril. La presente edición enfrenta un cambio de paradigma al reubicar la sede festivalera en el Auditorio Alfredo Kraus y sus proyecciones en las salas de Yelmo Cines Las Arenas. Nada que preocupara en exceso al público, que arrasó en el primer día de venta con las entradas de la inauguración. Es por esto que esta noche la cámara necesitó grabar en panorámico y emplear un objetivo gran angular para inmortalizar el público asistente a la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus.

Por los pasillos desfilaron múltiples personalidades políticas, estrellas de cine y televisión. Entre estos últimos invitados, Greta Fernández, Leonardo Sbaraglia, Luis Tosar y María León, que asistirán hoy a las Jornadas del Oficio Cinematográfico. Una charla moderada por el jefe adjunto del Área de Cultura de los Servicios Informativos de Televisión Española y voz de los Premios Goya, Carlos del Amor.

Sin embargo, que al lector no le quepa duda, que este evento tuvo su invitado estrella. El maestro, Buster Keaton revivió para proyectar El moderno Sherlock Holmes (1924), que cumple su centenario, además de reunir una vez más en el recinto a la Gran Canaria Big Band.

Pasado, presente y futuro de la mano del «cine de siempre, el de ahora y el que vendrá», clamó la intérprete, fiel representante en sí misma de ese séptimo arte en presente con su papel en series de éxito como Antidisturbios (2020), Rapa (2022) o filmes noventeros como Todo es mentira (1994).

López amenizó el evento y se refería a la programación del festival como «el cine recóndito que necesita ser descubierto, apreciado y expuesto a la luz». Espacios que, como es este caso, sirven para rememorar películas y rescatarlas del olvido. Algo que se ajusta a 10.000 millas de borrasca (1966), dentro de la sección ‘Mifune estuvo aquí’, homenaje al actor más famoso de Japón, Toshiro Mifune.

«Y como este actor rudo y sensible, está el director del festival, Luis Miranda», soltó la intérprete. Risas y aplausos hicieron que apareciera en escena el hombre aludido. «Rudo, sensible y pícaro», añadía Luis Miranda a la descripción de la actriz y más carcajadas se agregaban.

Ahí estaba. Frente a todo el público, dando la cara. «Como cada año, ha sido un esfuerzo ímprobo», comenzaba. Y no se equivocaba. Ayer echó a rodar una programación que abarca 107 películas, con 143 proyecciones en total. En palabras de Miranda, «un trabajo intensivo para lograr reunir el cine que representa de manera fidedigna el estado del arte».

Programa

Durante el acto de inauguración se presentó el programa de la edición festivalera. El calendario mantiene las secciones a las que acostumbra: Sección Oficial, Banda aparte, Panorama España, Canarias Cinema, Panorama, Déjà Vú, Cámera Obscura, La noche más freak y Linterna mágica.

El de siempre, el de ahora, el que vendrá. En palabras de Mónica López, «el cine recóndito que necesita ser descubierto, apreciado y expuesto a la luz». Ese que se exhibe mayormente en festivales.

Sección Oficial supone el apartado a concurso donde las películas compiten por la Lady Harimaguada de Oro, máximo galardón del festival. Los espectadores podrán visionar nueve estrenos absolutos en España y uno de ellos en Europa.

A modo de recordatorio, los títulos son Cu Li Never Cries (2024) del director Pham Ngoc Lân; I’m Not Everything I Want to Be (2024) de Klára Tasovská; Explanation for Everything (2023) de Gábor Reisz; Hands in the Fire (2024) de Margarida Gil; Matt and Mara (2024) de Kazik Radwanski; Paradise (2023) de Prasanna Vithanage; Rei (2024) de Tanaka Toshihiko; Through the Graves the Wind Is Blowing (2024) de Travis Wilkerson; y Un Prince (2023) de Pierre Creton.

Y como un festival no crece solamente por el número de cintas que se exhiben «o las muchas secciones que muestran cine de todo tipo y de todas partes», Mónica López recordó que el festival ofrece actividades formativas en el marco del Mercado del Cine Casi Hecho, así como una serie de ciclos. Con respecto a este último apartado destaca el de la cineasta Ana Lily Amirpour, que presenta personalmente mañana su ciclo ‘Pero llámame Lily’, a las 12.30 horas en el Auditorio Alfredo Kraus.

Llegaba así el turno de palabra para la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. Desde el atril habló sobre el festival y cómo su emisión supone un reto para el Consistorio capitalino. «Una tarea llena de sueños, porque como dijo el gran cineasta Federico Felini: hablar de cine es hablar de sueños», pronunció al público.

La Noche más freak, es la sección no competitiva y más gamberra del festival, que este año suma tres pases nocturnos únicos presentados por su programador, Jesús Palacios. Aquí se puede disfrutar de producciones cargadas de terror y género B. El cartel de esta vigésimo tercera entrega está compuesto por Rainer, a vicious dog in a skull valley (2023), Periquitos (2024), El día es largo y oscuro (2024) y Faces of Anne (2022).