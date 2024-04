Ana Lily Amirpour trae a la ciudad una retrospectiva gore de antiheroínas

Con algo de jet lag todavía en el cuerpo, Ana Lily Amirpour no puede ocultar la emoción que siente por estar en Las Palmas de Gran Canaria para compartir y presentar su obra durante el Festival Internacional de Cine. «Me siento abrumada, ayer estaba rodando y hoy me he despertado aquí en un mundo mágico», confiesa la cineasta que, según el escritor y crítico Jesús Palacios, «tiene una capacidad única para reencantar el cine de género fantástico». Uno de los múltiples géneros que domina a la perfección y que le ha llevado a convertirse en una de las creadoras referentes del siglo XXI que durante esta semana acercará de manera personal su trabajo a quienes acudan a Cine Yelmo Las Arenas. Y es que será la propia Lily quien estará también en estos encuentros en las salas en los que pretende descubrir «cómo reacciona el mundo» ante sus historias.

Con esta declaración de intenciones, la directora de origen iraní, nacida en Reino Unido y residente en EE.UU., ha dado un pequeño aperitivo de lo que serán las charlas que tendrán lugar tras las proyecciones de los trabajos seleccionados para la vigésima tercera edición del Festival de Cine. Cuatro largometrajes que incluyen un capítulo en la famosa serie El gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro, y seis cortos que se estrenan en España, conforman el ciclo que la cita cinematográfica de la capital dedica a la realizadora fuertemente vinculada a festivales ligados al fantástico y al terror, especialmente a festivales como Sitges.

Se trata, en palabras de Palacios, «de la primera retrospectiva que se le hace en nuestro país prácticamente completa» con el firme objetivo de poner en valor y visibilizar la trayectoria «de una de las directoras más importantes del cine de género actual y del género en general». El también programador de La noche más freak acompañará a Amirpour en su paso por el Festival que comenzará, precisamente, con ópera prima: Una chica vuelve sola a casa de noche (2014), cuyo visionado tendrá lugar mañana domingo 21 de abril, a las 18.00 horas.

Una obra que «en su momento causó gran impacto», tal y como ha asegurado Jesús Palacios durante el encuentro con los medios, a la que se sumarán otros tres títulos de referencia como Amor carnal (2016), que se proyectará en Cine Yelmo Las Arenas el lunes, a las 18.00 horas. También el FICLPG recupera Mona Lisa y la luna de sangre (2021), prevista un día después, a las 17:45 horas; así como el capítulo titulado The Outside (2022) de la serie producida por Guillermo del Toro, El gabinete de las curiosidades.

Además, también se podrá disfrutar —y debatir con ella— de Wild at Heart (1990); El topo (1970) y Death Becomes Her (1992). Y es que el Festival le ha dado a Amirpour «carta blanca» para elegir tres películas significativas para su obra y tiene ganas de poder verlas junto al público.