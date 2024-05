Los chinijos de oro van al cine

La imagen resulta tan tierna que dan ganas de salir corriendo y abrazarla, y de ayudar a María Milagros a que vuelva a colocar ese globo rosa, o naranja, dentro de su talega. Al principio parecía que trataba de llevarse el globo como un recuerdo de ese día de cine, pero no. María Milagros, que en dos días cumplirá 89 años, lleva algún tiempo considerando que ese globo es su amigo. Y lo carga en su talega cuando sale, cuando sale al jardín, cuando la llevan de excursión, por eso lo llevó a la sesión de cortometrajes que organizaron los del Festival de Cine de Lanzarote, y se sentó en la primera fila para no perder detalle. Después entendió que quizás había llegado el momento de hablar con otros, y entonces volvió a guardar su globo, al que ha puesto el nombre de bombillita. Dicen en la residencia Domingo de Guzmán en Las Cabreras que María Milagros suele hablar con su globo, lo trata como a un niño pequeño. Como Robinson Crusoe hablaba con su coco. En un mundo particular de sueños, de amigos imaginarios, en el que puede volar sola, y no sentirse sola. La historia de María Milagros y su globo es mágica. Como ella. Con la cara que pone cuando el fotógrafo descubre su secreto: sonríe con cierto reparo. Y así con mimo, con el cariño que se tiene a alguien conocido, vuelve a guardar su globo en la talega. María Milagros espero que entiendas que solo he tratado de contar una curiosa amistad desde el respeto y la maravilla que ha supuesto conocer algo de ti. | Concha de Ganzo