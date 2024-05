Erotismo 'made in Canarias' de libro

De Tokio al Confital pasando por Ibiza, una estupenda señora mastectomizada, Barcelona, la mesa de su cocina, La Gomera o tres butacas de una sala de espera, dos porciones de pizza y una nevera abierta. Si la editorial danesa Snap Collective estaba buscando una artista que libremente realizara un decálogo sobre su visión personal del erotismo no podían haber encontrado para cumplir su objetivo a nadie mejor que la fotógrafa grancanaria Maty Chevriére, cuyo trabajo protagoniza Nudetopia, un volumen cuidado hasta el extremo donde la joven repasa sus 10 años de trabajo por todo el mundo.

«Nudetopia nace de una conversación casual con mis amigas en un restaurante», cuenta la profesional isleña. «Hablábamos de arte y yo compartí con ellas mis ganas de hacer algo especial a partir de mis fotografías con motivo de que cumplía una década dedicada a retratar la belleza intrínseca de los seres humanos». Al día siguiente, su amiga Cassandra se pone en contacto con ella «diciéndome que llevaba trabajando un tiempo para la editorial Snap Collective buscando artistas para publicar un libro y que creía que había llegado mi momento», añade Chevriére.

Snap Collective es un concepto editorial innovador y poco convencional fundado en Dinamarca por Philipp Müller que publica libros de arte de alta calidad sin participación financiera del artista. «La empresa se dedica a apoyar a los artistas y ayudarlos a hacer realidad sus sueños haciendo que la publicación de libros de arte sea accesible y al mismo tiempo brinda a los artistas total libertad creativa para diseñar sus libros», cuenta.

C- Craving for contagious consciousness. / M. CH.

«Mi arte es un testimonio de empoderamiento, una celebración de la belleza no descubierta dentro de cada tema que encuentro. Creando un ambiente enriquecedor, invito a la magia del momento a bailar libremente, inmortalizada en cada fotograma», ha explicado la fotógrafa antes de añadir cómo traslada esa filosofía a sus imágenes: «A través de mi lente, me esfuerzo por encender la chispa de la posibilidad».

De «preciosa» califica Maty Chevriére la experiencia que ha supuesto el camino hasta llegar a Nudetopia. «He tenido la suerte de trabajar con mujeres maravillosas, cómo Valentina, la editora del libro, que ha sido un ángel en el camino», aunque la canaria confiesa que ha sido especial «trabajar de la mano de unas de mis mejores amigas, Sydney Farro; ella es la encargada de diseñar y escribir el libro. Es una pasada trabajar juntas, nos entendemos de maravilla y disfrutamos muchísimo creando. Afortunadamente Snap Collective me ha dado mucha libertad en la elaboración del libro. El resultado», reconoce, «es majestuoso. Por fin puedo enseñar al mundo mi trabajo sin censura y libre expresión», cuenta sobre las limitaciones que las redes sociales, en especial Instagram, han afectado a la difusión de su trabajo llegando a sufrir la cancelación de su cuenta en dicha plataforma cuando sobrepasaba los 30.000 seguidores, cifra que en menos de un año casi ha vuelto a recuperar.

«Para mí, la esencia no radica sólo en la imagen final sino en el viaje colaborativo: los momentos compartidos de creación que dan vida a cada fotografía. Al viajar por el mundo, encuentro inspiración en el diverso tapiz de la experiencia humana, superando constantemente los límites y abrazando nuevos horizontes», añade la protagonista de Nudetopia.

E-Eternal erotism. / MATY CHEVRIÉRE

Responsabiliza totalmente a su amiga Cassandra sobre la oportunidad que le ha ofrecido Snap Collective. «Ella fue la que me encontró y quien me puso en contacto con ellos. De verdad que nunca he estado rodeada de tantas personas maravillosas que me están ayudando a dar a luz a mi primera obra maestra; diez años de fotografías donde tengo el orgullo de decir que mi madre también formará parte de este libro», anuncia sobre una de las personas más importantes de su vida junto al orgulloso padre de Chevriére.

«Ambas», responde cuando se le pregunta si es material nuevo o una selección de sus contenidos lo que ofrece el volumen.

«Hay muchas sorpresas: fotógrafas inéditas más una selección extensa de estos 10 años de trabajo al rededor del mundo. Habrá un capitulo personal», cuenta, «llamado Vibrating like a Volcano que enseñará una faceta más personal e intima. También habrá otro capítulo de personajes que me han marcado el corazón, momentos espontáneos y únicos llenos de vida y libertad, y muchas otras sorpresas. De verdad que es algo único, no visto antes de está manera», asegura la profesional.

La distribución de Nudetopia comenzará desde Snap Collective. El día 7 de junio se celebra una launch party en Barcelona, en bar Manifest, «literalmente el coolest place en la ciudad», describe esta curiosa de la noche y sus ambientes. «Manifest es un gran espacio con suelos de madera y una vibra muy parisina. Para la ocasión tendremos un vino especial erótico y muchas otras sorpresas. Va a ser la noche más sensual de todo el año», advierte.

«Hasta ese día no se podrá ordenar el libro», prosigue explicando Maty Chevriére. «Pero he estado hablando con la editora y ya hay tanta gente que quiere adquirirlo que se están pensando en abrir los pre-orders antes de la fiesta… ¡Vamos a ver qué pasa!»

El hecho de que sea Snap Collective su primera editorial le gusta ·«muchísimo».

«La verdad que no podría estar más contenta de estar trabajando con ellos. Llevan tres años funcionando y sólo en ese tiempo han creado 300 libros de 300 artistas diferentes», destaca Maty. «Es la primera vez en mi carrera que me dan tanta libertad de expresión; de verdad que Nudetopia es todo mi universo en uno; un universo donde todos vibramos en alta frecuencias y disfrutamos nuestra existencia de manera única».

«Justo después de que Cassandra se pusiera en contacto conmigo», dice sobre el proceso que hay detrás de Nudetopia, «empezamos todas las reuniones vía Zoom, ya que la editorial se encuentra en Copenhagen. Cassandra me puso en contacto con Jeng y tuvimos nuestro primer meeting donde me confirmó que iban a publicar mi libro. Después me pasaron con mi editora, Valentina, que me ha ayudado a darle alas sueltas a mi creatividad».

Sobre la calidad de impresión de Nudetopia admite que «es exquisita. El libro», prosigue, «pasa por nueve técnicas manuales diferentes antes de terminarse. Por eso es necesario pedirlo desde que abre el pre-order ya que el proceso tarda en completarse de 40 días a dos meses. Quien se de más prisa en pedirlo será de los primeros en recibirlo», concluye.