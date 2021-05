El Trofeo Optimist de 30 de mayo Día de Canarias se reparte entre las islas

Las dos jornadas vividas con motivo del Día de Canarias en La Palma han dejado constancia de que la juventud canaria de todas las islas lleva la vela en las venas. Todas las flotas han navegado al unísono y es se ha puesto un especial esfuerzo en "congregar a tantos jóvenes canarios en un día como hoy, aunque esperamos contar con regatistas de El Hierro y de La Gomera en la próxima ocasión", expresa el director técnico de la Federación, Guiomar Bonilla. El Club Náutico Península de Jandía (Morro Jable) ha participado ambos días de la regata con 3 regatistas: Acoidan Cabrera, Aitamy Cabrera y Abian Pérez Cabrera. "Para nosotros ha sido una experiencia en la que hemos podido seguir aprendiendo y fortaleciendo actitudes positivas", indica su entrenador, Pedro Torres.

Este Campeonato de Canarias de Vela es un indicador de que la juventud canaria tiene potencial como regatistas, y así se ha vivido este 30 de mayo durante la Medal Race que se ha disputado entre la flota lanzaroteña, la grancanaria y la tinerfeña. "Estamos muy contentos, 5 de los regatistas que han pasado a la Medal Race son lanzaroteños, creo que todos nos hemos sentido muy cómodos en La Palma y han sido unas regatas muy juguetonas", indica Jorge Padilla de Armas, entrenador de Miguel Álvarez, quien le ha arrebatado el título de campeón de Canarias al tinerfeño Ernesto Saavedra, quedando además segundo de la clasificación general. "Miguel se ha mantenido muy estable y seguro durante todas las mangas, incluso en varias disputas con Ernesto", aclara su entrenador.

Sin embargo, han sido las niñas las que han dominado el campeonato, destacando especialmente la grancanaria Patricia Caballero que corona la clasificación general y el título de campeona de Canarias de la categoría sub 16 femenina. "Ha sido un evento espectacular, con el colofón de una Medal Race apretada, pero ha sido muy bonito celebrar un título en esta última manga y, además, siendo el Día de Canarias, muy contento por mis regatistas que han tenido un buen rendimiento", señala su preparador, Juan Curbelo.

El tercer puesto de la general lo ocupa otro lanzaroteño, Andrés J. Betancort, quien es además subcampeón de la categoría sub 16. "Andrés se ha lucido en la Medal Race y ha hecho muy buenas salidas, al igual que Yerove Rodríguez, quien se ha sentido muy cómodo y, lo más importante, ha disfrutado", explica su instructor, Jonás de la Cruz. En su opinión, "ambos han tenido muy mala suerte con las penalizaciones". De su mismo equipo, ha destacado Ayoset Vega como el regatista más joven y primero de la categoría sub 11, aunque no se daba premio para esta modalidad. "Con su corta edad nos ha sorprendido a todos dadas las duras condiciones", añade de la Cruz.

Gran Canaria y Tenerife

Entre los menores de 13 años (categoría sub 13) han mantenido el título de campeón de Canarias la tinerfeña Marta Mansito en la modalidad femenina y el grancanario Gustavo del Castillo en la masculina. Hay que destacar que estos jóvenes regatistas se quedaron a las puertas de la Medal Race, ocupando los puestos 11 y 12 del ranking, "algo que dice mucho de sus fortalezas como regatistas, quedando a la altura de los más experimentados y que asegura el nivel de la base de la clase Optimist para los próximos años", afirma Guiomar Bonilla.

Las canchas perfectas

En esta competición han participado 6 embarcaciones palmeras de Optimist, estando compuesto el equipo insular actualmente por más de 30 miembros, los cuales están "muy contentos" de poder navegar con otros regatistas de las islas, una experiencia única que les ha servido para mejorar y darse cuenta de que, tal y como cuentan sus entrenadores, necesitan salir más a competir fuera, ya que "estamos acostumbrados a ser pocas embarcaciones y lo hacemos bien pensando que somos solo 5, y esta vez hemos sido casi 100", comenta Pacuco Díaz, entrenador del equipo palmero. En sus palabras, cada municipio que tenga una entrada al mar debería promover este deporte, aunque es cierto que "no tendríamos vela sin el apoyo económico del Cabildo de La Palma y de la gestión de la federación", añade su otro entrenador, Carlos López.

La esencia de la vela y de navegar también se siente en compañías canarias como Naviera Armas, que llevan apoyando este deporte tan arraigado en Canarias desde hace más de dos décadas. El compromiso social que tiene la Federación Canaria de Vela con sus regatistas es "impresionante", manifiesta Darío Dorta, director de patrocinio de Naviera Armas. En su opinión, el apoyo incondicional, el cuidado y acompañamiento de todos estos jóvenes es palpable, "se puede denotar incluso en todas las medidas sanitarias implementadas en esta competición y el esfuerzo por reunir a regatistas de todas las islas en un día tan especial como este". Para el representante de la naviera, es todo un "orgullo" poder fomentar este deporte y sus valores en las islas, y más especialmente el hecho de que sea inclusivo, habiendo casi un 50% de regatistas femeninas.