El Rocasa Gran Canaria, a por «una nueva historia»

El nuevo Rocasa Gran Canaria ya carbura. El equipo de Las Remudas se presentó en sociedad una temporada más con el objetivo firme de pelear por todo y recuperar el nivel competitivo. Todo con la tradicional foto de familia de la plantilla, con todo el cuerpo técnico e invitados, donde no faltó la tradicional foto del selfi, con Sayna Mbengue como maestra de ceremonias.

Todo con un entrenamiento dinámico con la pelota como principal protagonista. Las jugadoras, a las órdenes de Robert Cuesta, ha estado bien secundado en todo momento por Dejan Ojeda. A pesar del intenso calor que reinaba ayer entre los muros del Pabellón Antonio Moreno, donde la intensidad es irrenunciable para el nuevo cuerpo técnico del Rocasa Gran Canaria.

«A las jugadoras les he pedido que escribamos nuestra propia historia, que me ayudaran ellas a conocer toda la grandísima historia que tiene este club, pero que seamos capaces de escribir nuestra propia historia a partir de esta temporada», sentenció Robert Cuesta, el nuevo técnico de las teldenses, recién llegado a Gran Canaria desde los Juegos Olímpicos de Tokio, tras formar parte del cuerpo técnico de Carlos Viver, seleccionador absoluto femenino.

Las aspiraciones

En ese sentido, Cuesta no pudo evitar confesar que le «encantaría» ganar un título con el equipo de Las Remudas. «Es un sueño que al igual que lo tengo yo lo tienen todas las jugadoras y no nos debemos de conformar con uno, tenemos que ser ambiciosos y soñar en grande. Nuestro trabajo diario será el que al final nos situará donde debamos estar», apuntó.

Y para eso, lo principal es estar listos para «competir en todos los partidos y ante todas las rivales». Por eso, Robert Cuesta, expreparador del Granollers, no se atrevió a dar una quiniela de favoritos en la Liga Guerreras Iberdrola.

«A priori puede parecer que hay equipos que estén un paso por delante, pero hasta que no empiece la competición, no veamos cómo las lesiones afectan o respetan a las jugadoras y a los equipos, no creo que se puedan sacar conclusiones. Todos partimos con cero puntos y el trabajo diario será el que nos de más o menos a lo largo del curso», añadió.

De momento, lo que sí tiene su equipo es hambre. Lo demuestra Melania Falcón, una de las capitanas del equipo y ya con el rango de ‘veterana’ a pesar de tener 29 años. «Después de catorce temporadas quiero más títulos y creo que el resto de compañeras también, así que estamos trabajando para ello», aseveró.

Y para eso, Falcón destacó que el equipo debe «buscar la regularidad en la liga por una vez en nuestra historia». «Lógicamente quiero los tres títulos, pero ganar la liga es superespecial. La única que tiene el club nos costó muchísimo y necesitamos que el grupo sea regular durante todo el año, que es algo que no hemos estado consiguiendo», agregó la extremo.

Todo con un grupo que empieza a conjugarse bien. «Los fichajes se han metido muy bien en el grupo y ahora tenemos que adaptarnos a unos entrenamientos nuevos que pide el técnico», afirmó.