Silvia Navarro Giménez: «Me siento con fuerzas para rendir al máximo nivel»

El rostro de Silvia Navarro (Valencia, 1979) será un año más el de la guardiana de la portería de Las Remudas. Incombustible, acaba de llegar de Tokio 2020, donde las ‘Guerreras’ no pudieron entrar en los cruces. Su tercera experiencia olímpica fue el final de una temporada y casi el punto seguido de otra. El plan: siempre darlo todo.

Está de regreso a la actividad tras su participación en los Jugos Olímpicos de Tokio. ¿Cómo se siente?

El club me dio unos días para recuperar un poquito, hubiese querido alguno más, pero tampoco era cuestión de estirar mucho más la cuerda [risas].

¿Cómo vivió esos Juegos tan atípicos?

A pesar del Covid-19, los Juegos mantuvieron en todo momento la misma esencia, quizá la principal variante fue la de la falta de presencia de público y los controles a los que teníamos que someternos prácticamente a diario. Había muchísimo control tanto dentro como fuera de la Villa Olímpica.

Llega una nueva temporada con Robert Cuesta, un entrenador al que conoce muy bien de la selección nacional.

Pienso que se ha hecho un equipo muy compensado, mezclando juventud con veteranía. Los fichajes me parecen perfectos para nuestro equipo y contamos con un gran director de orquesta como es Robert Cuesta, al que ya le conozco y me siento muy afortunada de tenerle aquí, porque es un gran conocedor de nuestro deporte y, sobre todo, de las mujeres, que es algo que considero fundamental. Además hay cada año jugadoras jóvenes del júnior entrenando con nosotras, que lo están haciendo muy bien y con todo ello espero que podamos hacer una buena temporada.

¿Qué cree que puede aportar Robert Cuesta al equipo?

Creo que la gente va a estar muy cómoda con él. En mi caso he tenido la suerte de poder tenerle en la selección. Es una persona que conoce muy bien todo lo relativo a este deporte tanto por su faceta de entrenador como la de preparador físico. Sabe llevar muy bien a un grupo y será capaz de compaginarlo perfectamente, además de darnos la confianza y las tácticas necesarias para poder cumplir nuestros objetivos esta temporada.

Usted es el ejemplo del síndrome de Benjamin Button. Tiene 42 años y cumplirá 43 en marzo. Sigue con ganas. ¿También las tiene para seguir en la selección?

Tengo un año más firmado con el Rocasa y de momento no quiero pensar demasiado en el combinado nacional, en nada que no sea el Rocasa. Queda un año para el Mundial, que se va a celebrar en España, y ya veremos qué es lo que pasa, si cuentan o no conmigo para esas fechas. La verdad es que se tienen que dar muchas circunstancias.

Porque si por usted fuera...

Me siento muy bien físicamente y a pesar de que llevo muchos años jugando a este deporte, la verdad es que me siento todavía con fuerzas para seguir rindiendo al máximo nivel.

Tendrá como compañera a Ana Belén Palomino un año más, pero también está ahí Andrea Suárez, la guardameta de las ‘Guerreras’ juveniles. ¿Cómo la ve?

Desde que ella era chiquitita he tenido la suerte de verla entrenar y considero que tiene unas condiciones brutales. Es una grandísima portera con la juventud que tiene, creo que va a ser el relevo no sólo en el Rocasa, sino que me aventuraría a decir que lo será también en el equipo nacional. Es una jugadora que para lo joven que es tiene la cabeza muy bien amueblada y le encanta este deporte, que al final es lo principal.

El Rocasa Gran Canaria tiene otros tres títulos por delante. Usted ha ganado todos los que tiene el club en sus vitrinas. ¿Si tuviera que elegir uno para este año la preferencia es la Liga Guerreras Iberdrola?

De todos los títulos en juego quizá es el que más ilusión me haría volver a conquistar. Supongo que es porque es el que más cuesta porque considero que es el premio a la constancia. Pero te puedo decir que tenemos puestas las expectativas en los tres títulos porque queremos resarcirnos de lo que pasó la temporada pasada.