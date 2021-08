Un David Silva de acero para la eternidad. El jugador de Arguineguín, que ahora milita en la Real Sociedad, ya tiene su estatua en el Etihad Stadium. El escultor escocés Andy Scott es el creador de una estatua que representa el arte y la magia del genio que hizo historia en el Manchester City. El club citizen presentó la obra antes de la goleada del Arsenal (5-0). Homenaje y tributo a la trayectoria de un artista irreverente. Construida con más de diez mil de piezas soldadas de acero galvanizado, el grancanario se ha declarado enamorado de la obra, que se ilumina por la noche.

Silva valoró a los medios del club de Mánchester que "es una maravilla; cuando vi la estatua por primera vez me gustó. Llegué a pensar que era yo. Esta estatua realmente representa la forma en la que me gusta jugar y entender el fútbol. Me encanta la pose que ha elegido el escultor. Realmente me recuerda a aquellos momentos en que estuve en el césped que me marcó para siempre. Y ese momento en el que tenía que encontrar al delantero para finalizar las acciones ofensivas". A las órdenes de Guardiola, Silva dejó el City en julio de 2020 con 436 partidos oficiales y 60 goles. Conquistó cuatro ediciones de la Premier League, dos FA Cup y cinco Copas de la Liga en los diez años en los que militó en el conjunto citizen, tras descartar el Real Madrid su contratación. Con la selección nacional, logró dos Eurocopas y el Mundial de Sudáfrica.

El City también le brindó un particular reconocimiento a Vincent Kompany. La estatua del belga también se ilumina cada noche de azul. El club británico también prevé colocar una estatua en homenaje a Sergio Agüero.