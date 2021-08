Alba Spugnini: «Creo que en esta temporada ya ha llegado mi hora»

¿Qué sensaciones tiene de la pretemporada?

Esta es mi tercera campaña en el Rocasa y estoy muy contenta. Estoy teniendo muchos minutos en esta pretemporada y me siento feliz con mis compañeras y con todo en general. Individualmente, creo que estoy haciendo un buen trabajo y la pretemporada también está siendo buena.

¿Llega su momento de asumir más responsabilidades?

Vengo de dos temporadas en las que he compartido puesto con una gran pivote como Haridian Rodríguez y, el hecho de que se haya marchado quedándome yo como primera, es una responsabilidad bastante grande. Creo que puedo aportarle bastante al equipo, he trabajado mucho durante los últimos dos años y creo que ha llegado mi hora en este equipo.

¿Qué cree que quiere el entrenador nuevo del club Robert Cuesta de usted?

Robert me ha pedido que trabaje y que aporte mucho. Quiere que ponga mi granito de arena, que siga siendo yo misma como lo he sido hasta ahora..

Ahora llega el torneo de Eche, ¿con qué sensaciones llega el equipo a la cita?

Venimos con muy buen sabor de boca. Llevamos trabajando mucho durante estas cinco semanas de pretemporada y hemos venido con el trofeo. El año pasado Málaga ganó tres títulos, Elche ganó la Copa de la Reina y, aunque haberles ganado no dice nada, también es el granito de arena para seguir mejorando.

¿Cuáles creen que son los cambios que ha introducido el entrenador desde su llegada?

No sé qué ha podido cambiar exactamente, pero ha conseguido que en los entrenamientos se nos ve muy contentas. Robert es un entrenador que nos pide que celebremos cada buena defensa, cada gol y cada cosa positiva que realicemos en la pista. Eso es un soplo de aire fresco que nos ha venido muy bien. Los fichajes nuevos se han integrado muy bien y eso es muy importante para que el resto de la plantilla hayamos empezado muy enchufadas en la pretemporada que llevamos haciendo.

Usted llegó hace dos años a la Isla y esta temporada el Rocasa se ha renovado con muchas jugadoras jóvenes. ¿Cómo está viendo a los fichajes?

Las jugadoras nuevas se están integrando bien y eso nos ayuda a nosotras. Katarina Pavlovic está aprendiendo español muy rápido y Vasiliki Gkatziou también. Se están integrando rápido y es una ayuda importante para el resto del equipo.

¿Tiene en mente conseguir el sueño de que sea convocada por la selección española?

Quiero seguir mejorando individualmente y ayudar al equipo a ganar partidos. Si con todo eso me llama la Selección, pues encantada. Quiero trabajar y, si no me llama, pues seguiré trabajando. Toda jugadora de balonmano aspira a ir con la Selección. Sería todo un sueño. El trabajo que hago se vería plenamente reflejado.

El próximo partido del Rocasa le mide en un amistoso frente al Zonzamas. ¿Cómo ve el choque?

Intuyo que será un partido muy intenso. Debemos afrontar este partido como el anterior. El Zonzamas acaba de ascender, pero tiene una muy buena plantilla. Es un partido más de pretemporada del que esperamos seguir aprendiendo. Queremos seguir mejorando para empezar la liga de la mejor manera posible