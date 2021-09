Campeón por sorpresa

El Puerto de La Luz Fundación Puertos de Las Palmas dio la sorpresa imponiéndose de forma clara en la finalísima al Poeta Tomás Morales Clipper. El bote patroneado por Manri Rodríguez vencía por un diferencia de 5:39 al gran favorito de la competición, pues la embarcación del Barranquillo Don Zoilo había ganado los últimos cinco entorchados de la competición de pegas.

El salir delante resultaba clave para el casco portuario. «Supimos aguantar el tirón del rival y soltarle, dejarle que se fuera hacia afuera, ahí estuvo la clave de la regata», señaló Manri Rodríguez, el patrón del campeón. Por contra, su oponente Kevin Rosales, responsable de llevar la caña del Morales, se mostraba resignado después de la gran final: «Ha sido una regata difícil, con viento del este. Me equivoqué atacando en dos viradas y en la última no nos respondió. Quise meterle en los barcos y nuestro adversario no entró al juego».

La lucha por el tercer puesto estuvo más igualada. En ella, el Villa de Agüimes viró hacia tierra en los primeros metros del recorrido y esa estrategia fue decisiva para lograr sacar algo más de tres minutos de ventaja al Porteño Atlantec Sabor a Gloria y alcanzar el tercer escalón del podio.

La de ayer fue una jornada festiva de la Vela latina canaria. Sin duda, el perfecto broche de oro a un Campeonato Aguas de Teror que deja al Puerto de La Luz Fundación Puertos de Las Palmas recogiendo el trofeo conmemorativo. La escultura Juegos del mar, realizada por el artista José Robayna, será custodiada por el bote portuario durante los próximos 365, hasta conocer el ganador de la edición de 2022 del tradicional certamen de pegas.

Ahora, el Eliminatorio

Pero la temporada 2021 no termina aquí. El próximo fin de semana se disputará la final del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, con el Porteño Atlantec Sabor a Gloria, el Poeta Tomás Morales Clipper y el Hospital La Paloma Pueblo Guanche luchando por el entorchado; y también está programado el Concurso Centenario Poeta Tomás Morales, perteneciente a la Copa Isla de Gran Canaria, cuya última prueba tendrá lugar el sábado 2 de octubre con la celebración del Concurso Cabildo de Gran Canaria.

Después de esta regata, se pondrá fin a una temporada 2012 dura, en la que la flota tuvo que lidiar de nuevo con la pandemia.