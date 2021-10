El Gáldar Gran Canaria no pudo alcanzar su primera victoria fuera de casa en su visita al Pabellón San Francisco Javier de La Coruña. A pesar del mal inicio, los galdenses lucharon para reducir la diferencia, pero un efectivo OAR Coruña no dio opción en una cancha en la que no sólo fue protagonista el Balonmano, sino también los resbalones y caídas producidos por las goteras.

Tras el pitido inicial los de Aday Sánchez trataron de frenar, sin éxito, el énfasis en ataque de un conjunto coruñés que quería agradar en el primer partido ante su afición. Esto unido a que el conjunto grancanario no se sentía cómodo en ataque con continuos resbalones y pérdidas, supuso una diferencia de 8-2 a favor del Coruña. Lejos de rendirse, el Gáldar se centró en defensa y siguió insistiendo, reduciendo el marcador hasta el 9-8. Con las espadas en alto, y un marcador apretado, el técnico local Pablo Aguirregabiria planteó un nuevo sistema de ataque que unido a la falta de efectividad de los grancanarios produjo que se llegara al descanso con 18-13.

En la segunda parte el Gáldar buscó reducir distancias, pero se encontró con un enrachado Francesco Aragona, que aumentó la distancia del 20-16 al 23-16. La empresa se volvía cada vez más complicada y comenzó a notarse el cansancio fruto del desplazamiento desde las islas, unido al exigente despliegue físico realizado en el partido. Daniel Martín conseguía seguir manteniendo vivas las esperanzas visitantes (23-18), pero en el tramo final el OAR con un juego consistente en defensa y aprovechando varios contraataques consiguió ampliar el marcador para dejarlo en 38-27.

Derrota para el Gáldar Gran Canaria que tendrá que hacerse fuerte en casa para conseguir su primera victoria. El equipo retornará a casa este domingo, y el lunes comenzará a preparar el partido del próximo domingo 10 de octubre ante el Saeplast Cañiza, a celebrar en el Pabellón Juan Vega Mateos.

Ficha Técnica:

OAR Coruña 38

Gáldar Gran Canaria 27

OAR Coruña: Cibrán Rojo (2), José Pereira, Víctor Couceiro (7), Pablo Martínez (1), Martín Alfeirán (1), Kevin Dacosta, Diego Piñera (1), Juan Carlos Rodríguez (4), Miguel Simón (9), Diego Martínez (5), Alejandro Naya, Santiago Gómez, David Carracedo (1), Pedro Pereira (2), Francesco Aragona (2).

Gáldar Gran Canaria: Carlos Sánchez, Saúl Rodríguez, Jesús Mendoza (3), Jorge Hernández, Alejandro Castellano (2), Juan Godoy (3), Daniel Martín (8), Diego Castellano (1), Gabriel Quintana, Adrián Díaz (5), Saulo López, Alberto González (2), Miguel Hernández (1), Joaquín Molina, Iván Montoya (2) y Derek Pulido

Parciales cada 5 minutos: 5-1, 8-3, 9-7, 12-9, 16-10, 18-13 (descanso) 21-15, 24-18, 27-19, 32-22, 35-26, 38-27.

Árbitros: Alejandro Lozano Cubero y Pablo Martínez Outumuro.

Incidencias: Partido celebrado en el Pabellón San Francisco Javier, unos 150 espectadores. Partido correspondiente a la Segunda Jornada del Grupo A del Campeonato de Primera Nacional. Notables goteras que hicieron humedecer la cancha, produciendo resbalones y caídas entre los jugadores de ambos equipos.