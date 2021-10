El intratable Rocasa, a seguir la racha en casa frente al Salud Tenerife

El conjunto grancanario marcha viento en popa en su nueva etapa con el catalán Robert Cuesta en el banquillo. Las teldenses están corroborando en el arranque liguero el nivel mostrado durante la pretemporada. No conocen todavía la derrota.

Su trayectoria es inmaculada en los primeros compases de la Liga Guerreras Iberdrola. Lidera la clasificación con pleno de victoria, tres de tres. Y la última, en el feudo de otra escuadra llamada a pelear por el título, el Málaga. La intención del Rocasa es marcharse al parón de la competición, por los compromisos de la selección, manteniendo su actual estatus.

Por su parte, el Salud Tenerife llega a este derbi necesitado de sumar su segundo triunfo de la temporada para así poner tierra de por medio con la zona caliente de la tabla clasificatoria.

No lo va a tener fácil. Además del gran momento que atraviesa su rival, históricamente no se le han dado bien las visitas al Pabellón Insular Antonio Moreno en el torneo liguero. Desde su ascenso de categoría, las tinerfeñas todavía no conocen la victoria (2-0). En pretemporada, los dos duelos de la Copa Gobierno de Canarias cayeron del lado teldense.

Además del buen rendimiento colectivo del Rocasa, destaca el momento dulce que atraviesan tres de los puntales de la plantilla. Alba Spugnini, con 26 goles, figura como la máxima goleadora del campeonato, bien secundada por Sayna Mbengue (21) y por Katarina Pavlovic (15).

La recaudación en taquilla del derbi canario será donada por el conjunto teldense al Cabildo de La Palma, para que sea repartido entre los afectados por el efecto devastador del volcán.