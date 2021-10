Cabrera Bello toca a la puerta de la victoria el Open de España

Con una solidez encomiable y con una capacidad para generar birdies impresionante, Rafa Cabrera Bello se encaramaba a lo más alto de la tabla clasificatoria para llamar con fuerza a la puerta de la victoria en el Open de España, que hoy finaliza en el Club de Campo Villa de Madrid. El golfista barcelonés Adri Arnaus y el francés Julien Guerrier, a dos golpes, son los principales rivales del grancanario en la última jornada.

El jugador isleño ha ido de menos a más en el torneo madrileño. Tras los 67 golpes del primer recorrido, su progresión es de sobresalientes, con dos tarjetas de 65 y 64 impactos, respectivamente. En la tercera jornada, firmaba una segunda vuelta sin errores, endulzada en este caso mediante siete birdies que le hicieron inalcanzable para el resto de sus rivales.

Rafa Cabrera Bello, segundo en la última edición del Open de España (2019), puso ayer de manifiesto que se mueve como pez en el agua en el Club de Campo Villa de Madrid, un recorrido al que le sacó de nuevo buen provecho.

Tremendamente inspirado, el grancanario arañó ayer de forma machacona golpes al campo para encaramarse en lo más alto de la clasificación. Cuatro birdies en la primera vuelta y otros tres en la segunda, ajeno a los errores, su relación con la perfección contó con el premio del liderato al final de la penúltima jornada.

«Ha sido mi mejor día en un campo que me encanta, un día que no voy a olvidar por el apoyo del público, que me ha puesto la piel de gallina en todos los hoyos», declaraba con satisfacción el isleño tras erigirse en el nuevo líder.

También de dulce estuvo ayer Adri Arnaus, cuarto en 2019. Como Rafa Cabrera Bello, el catalán cuenta con muy buenas opciones de mejorar prestaciones en la presente edición. Completaba una vuelta destacada, donde los aciertos superaron con creces a su único error del día, en el hoyo 12, un balance muy positivo que se suma al trabajo realizado en las dos jornadas previas y que le incluye dentro del grupo de serios aspirantes al triunfo.

Hundimiento de Rahm

De la parte más alta de la tabla se desligó sin embargo un Jon Rahm que ayer no cuajó su mejor día. El vasco lanzó la bola a la izquierda en su primer golpe de la jornada, una acción que no tuvo consecuencias posteriores en un hoyo saldado con el par pero que resultó en cualquier caso premonitoria.

La ansiedad y la ganas de hacerlo bien afloraron desde primera hora en su juego, una rémora que se mantuvo durante más tiempo del debido y que le impidió seguir el ritmo frenético de aciertos de sus principales rivales en la lucha por el título. El número uno del mundo erró en el hoyo 3 y, sobre todo, en el hoyo 5. Seis golpes le separan ahora de la parte más alta de la cabeza en su lucha por conseguir el tercer título seguido.