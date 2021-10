El Guaguas no quiere relajos

El 3-0 cosechado por el CV Guaguas en el encuentro de ida disputado en el Centro Insular de Deportes coloca a los hombres de Sergio Miguel Camarero cerca de un objetivo que ni mucho menos está ya conseguido y más ante un equipo como el búlgaro, que contará con el factor cancha a favor y que espera pacientemente en su casa para remontar una eliminatoria en la que tendría que lograr un 3-0 o un 3-1 para igualar la contienda y forzar el desempate que se decidiría en un set de oro al mejor de 15 puntos.

Los grancanarios visitan hoy el Vassil Levski Pazardjik con la moral alta tras sumar una importante victoria a domicilio ante el Feníe Energía Mallorca Vóley Palma (1-3), que permite al equipo mantenerse invicto hasta el momento en la competición doméstica, liderados en ataque por un Yosvany Hernández, que con 30 puntos fue clave en la segunda victoria consecutiva del equipo en la Superliga, obteniendo por ello el galardón de MVP de la segunda jornada. «Todavía me falta un poco para alcanzar mi mejor nivel. No estoy todavía al 100% porque llevamos jugando nada más tres o cuatro juegos, creo que puedo disminuir el número de errores, sobre todo en el saque, que es lo que me está costando más mejorar

La SuperLiga búlgara no arrancará hasta el próximo 23 de octubre, motivo por el cual el Hebar Pazardzhik ha podido centrar todos sus esfuerzos en preparar un encuentro de vuelta en el que todavía no hay nada decidido.

«Sabemos que va a ser un partido duro y que tenemos que trabajar desde el primer punto y hacerlo todo bien para poder ganar», aseguró el técnico Sergio Miguel Camarero.