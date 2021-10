Unicaja Almería-Guaguas, con el liderato en juego

Llega el Clásico del voleibol español de la temporada en la quinta jornada de la Superliga Masculina. A partir de las 18.30 horas, el Unicaja Costa de Almería y el Guaguas se ven por primera vez las caras después del duelo que vivieron en la final liguera del curso pasado, que coronó como campeón al cuadro isleño. Aunque el sorteo del calendario ha deparado el choque entre los dos grandes favoritos al título en los albores de la temporada, en juego está ya el liderato.

Este lo ostenta actualmente la escuadra amarilla, invicta como su rival de esta tarde pero con un punto más. Se trata de un partido de reencuentros, después del trasvase de jugadores entre ambos clubes en verano.

El argentino Pablo Kukartsev ponía rumbo a Almería después de convertirse en uno de los pilares básicos del Guaguas el curso pasado. Por su parte, Fran Iribarne, internacional por España, hacía el trayecto inverso y hoy regresa a su tierra. Borja Ruiz, Moisés Cezar, Alejandro Fernández, Gustavo Delgado, Hage y Almansa son otros jugadores del cuadro isleño que vistieron alguna vez los colores del hoy rival.

Sergio Miguel Camarero, entrenador del conjunto grancanario, se muestra optimista en cuanto al rendimiento de los suyos en el histórico Pabellón Moisés Ruiz: «Estamos preparados». «Nos vamos a encontrar con un equipo muy fuerte, pero vamos a tener nuestras opciones. Somos líderes y sólo hemos perdido un partido desde que empezamos a competir. Estamos a tope, será difícil porque el Unicaja está listo, pero podemos conseguirlo», apuntaba.

El entrenador grancanario piensa que sus jugadores no se van a dejar impresionar por la presión del público: «Almería es una ciudad de voleibol y nos vamos a encontrar un ambiente hostil, pero preferimos eso a lo del año pasado cuando el público no podía estar. Sabemos que es una cancha difícil, pero no nos olvidamos de que vamos a tener opciones de ganar».