La cantera grancanaria se luce, por fin, ante su público

Las instalaciones del Estadio Municipal de Vecindario fueron escenario ayer de una doble jornada de pista de menores dentro del programa de los Juegos de Gran Canaria, organizada por la Federación Insular de Atletismo de Gran Canaria. Después del parón veraniego y del comienzo del curso escolar, las jóvenes promesas regresaban a la actividad y, por fin, ya con sus padres en las gradas después de que en la anterior edición no pudiera asistir público a las pruebas por culpa de las restricciones a las que obligaba la pandemia. Tomaron parte atletas encuadrados dentro de las categorías sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14. Para algunos, era su primera vez en una competición. | F.J.