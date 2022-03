Pol Núñez, vigente campeón de la Copa de España de ILCA 4, se proclamó ayer vencedor del Trofeo Naviera Armas-Tercer Clasificatorio de la clase, celebrado el fin de semana en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.

La regata culmina la conformación del equipo que representará a la Real Federación Canaria de Vela en el Campeonato de España 2022 del ILCA 4, que se celebra del 13 al 17 de abril en Ibiza.

El regatista del RC Näutico de Gran Canaria ganó en las dos categorías masculinas (sub 16 y sub 18), lo mismo que Patricia Caballero, su compañera de club, que se convierte en la vencedora femenina del trofeo.

Organizada por el RC Náutico de Gran Canaria y la Real Federación Canaria de Vela, con la colaboración de Naviera Armas, el Tercer Clasificatorio de la clase contó con 39 inscritos, procedentes de tres islas (Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote) y en representación de seis clubes náuticos.

En categoría sub 18, el podio masculino lo completaron Jorge Sosa (RCNGC), medalla de plata, y Jacobo Pons (RCNT), bronce. En féminas, la segunda posición recaía en Ana Toubes (RCNGC) y la tercera fue para Irene Tamayo (Actividades Náuticas de Tenerife).

La medalla de plata en sub 16 masculino la logró Alfonso Pérez y la de bronce, Adolfo Ron, ambos del CD Código Cero, de Tenerife.

Gabriela Barreto (Club de Mar Radazul) acabó segunda en sub 16 y María Martín (RCNGC), tercera.

Los ILCA 4 compartieron campo de regatas con los Techno 293 y Plus, que disputaban la Copa de Canarias de la modalidad, con dominio total de los regatistas del club anfitrión.

Los vencedores fueron Blanca Briganty, oro en Techno Plus femenino y absoluta; Isidro Henríquez, oro en Techno Plus masculino; Bruno Barbara, oro en sub 17 masculino y absoluto; Alicia Iglesias, oro en sub 17 femenino; y Martina Barbara, oro en sub 15 femenino.