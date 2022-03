El Camp Nou acogió la gran fiesta del fútbol femenino en la que el Barça goleó (5-2) al Real Madrid para certificar el pase a las semifinales de la Champions por cuarto año consecutivo. Por desgracia, hay quien ha querido buscar polémica en un video que ha tenido como protagonistas a tres jugadoras azulgranas, Irene Paredes, Mapi León y Jennifer Hermoso, y a la guardameta del Real Madrid, Misa Rodríguez, justo antes de pasar el control antidoping. Las imágenes, sin audio, muestran una situación aislada y sin contexto alguno.

En ella se puede dar a entender que las jugadoras culés celebran el triunfo y que en las gesticulaciones parecen reírse de los errores de la meta grancanaria.

Jennifer Hermoso aseguró en su cuenta de Twitter que en ningún caso existió algún tipo de burla hacia Misa: "No se estaba riendo nadie de nadie. Qué pena que el vídeo no tuviera audio. Porque entonces no diríais ni la mitad de las cosas. ¿Si no sabéis el contexto, por qué hacéis historias? Que todo es mucho más fácil, de verdad" y en otro tuit añadió: "Si fue mal gesto, lo sentimos. ¡Ahora a disfrutar de todo!"

No se estaba riendo de nadie, el vídeo que pena que no tuviera audio.

Porque entonces no dirías ni la mitad de las cosas. Si no sabéis el contexto porque hacéis historias?

Que todo es mucho más fácil de verdad.

Creo que aún queda mucho para que entendamos todos. — Jenn1 Hermos0 (@Jennihermoso) 31 de marzo de 2022

La futbolista canaria también lamentó que ciertas personas usaran esa situación para manchar el día histórico y recalcó: "Qué ganas de buscar cualquier cosa e intentar que se le de la vuelta a todo".