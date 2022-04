La vanidad mata al Guaguas

Varios meses después el equipo grancanario ponen fin a su temporada con un solo título en sus vitrinas, la Supercopa, ganada a un Vóley Palma que debido a sus problemas financieros tuvo que armar su equipo a menos de un mes para enfrentarse a los campeones de Liga y Copa. Además de tener a un entrenador debutante en el banquillo. Demasiadas facilidades para un Guaguas que se alzó con el título sin demasiada oposición por parte del conjunto balear.

Con el aval del doblete de la Superliga y la Copa logrado el curso pasado, con un presupuesto de 800.000 euros, la entidad presidida por Juan Ruiz daba un paso al frente, y elevaba su presupuesto hasta el 1.400.000 euros, una cifra con la que duplica al de su verdugo en el playoff de la Liga, el Unicaja.

Con el presupuesto más alto de la historia del club se conformó una plantilla con pretensiones de ser galáctica, aunque lo cierto es que la confección de la plantilla no era la correcta. La obsesión de hacerse con la Champions, donde no hay un número máximo de extranjeros, hizo que se descompensara el equipo en cuanto a la presencia de españoles, lo que durante el transcurso de la temporada, con las lesiones de Fran Iribarne y de Borja Ruiz, se condicionó a Sergio Miguel Camarero a la hora de elegir en cada momento a sus seis jugadores en pista al tener que alinear siempre a tres españoles.

El MVP de la última temporada puso rumbo al Unicaja a pesar de haber firmado una renovación por dos años, previo pago de una cláusula liberatoria de 5.000 euros prevista en el mismo. Una sorpresa para el argentino cuando conoció la llegada de los cubanos Yadrián Escobar y Yosvany Hernández. El destino quiso que el argentino fuese su verdugo en la Liga.

El jugador abandonó la disciplina amarilla tras el desastre de la Copa, acusado de ser «la papa podrida» del vestuario. Sin embargo el cubano se alzaba victorioso en su nuevo destino con el Zamalek de Egipto, dejando en la Isla unos números que le consagran como el máximo anotador, el mejor sacador y el segundo atacante más eficaz del equipo, a pesar de permanecer en el banquillo gran parte de la temporada tras las primeras tensiones con su entrenador, Sergio Miguel Camarero.

César Martín –segundo mejor colocador de la temporada pasada–, Ángel Rodríguez –máximo anotador español–, Gustavo Delgado –tercer jugador con mejor coeficiente de recepción del presente curso en la Liga– y Moisés Cezar –capitán y séptimo mejor bloqueador de la Superliga– no han contado apenas con minutos, salvo por lesiones de sus compañeros, por lo que tuvieron que jugar sin el rodaje necesario y la confianza necesaria para sacar a relucir su mejor versión.

Hablar desde el seno del propio club de ganar tripletes y la Champions ha servido no solo para alimentar a los rivales cuando se enfrentaban al Guaguas, sino que además atenazó al equipo en momentos claves de la temporada.

El club siempre abogó por ver un Centro Insular de Deportes lleno hasta la bandera, teniendo en cuenta las restricciones por el covid, siendo bastante inferior a lo previsto por la entidad amarilla. Tan solo dos partidos en la temporada doméstica han llegado a los 1.200 espectadores –en la final de la Supercopa y en el encuentro de semifinales del playoff ante el Unicaja–, siendo la media de espectadores en Liga, Supercopa y playoff de 579 personas. El partido con menos afluencia de público del curso fue el choque de la 14ª jornada de la Superliga ante el Arenal Emevé, en la que hubieron tan solo 100 espectadores. En la temporada regular el encuentro con más aficionados en las gradas fue el de la 16ª jornada ante el Unicaja, en el que se congregaron 900 personas en las gradas del CID.

El viejo continente ha bajado de las nubes al proyecto amarillo en el que se pasó de postularse como campeón de la Champions, a querer ganar la CEV Cup, para terminar contentándose con unos cuartos de final, en los que el Monza se encargaba de mostrar la cruda realidad a los grancanarios. Siendo el séptimo equipo de Italia, estuvo a años luz de un Guaguas al que le queda todavía un mundo para poder aspirar a un cetro europeo. Quizás la Challenge Cup se ajuste más al nivel del equipo, si bien la eliminación ante Unicaja para la disputa de la final por el título deja a los amarillos sin plaza para jugar en Europa la próxima temporada. Tan solo la renuncia de Melilla o de Almería les podría abrir la puerta, siempre que no medie una invitación en los despachos por parte de la CEV.

La derrota del Guaguas el 30 de octubre del pasado año en su visita al Unicaja (3-1) en la quinta jornada marcó un punto de inflexión en el equipo. Surgieron las dudas y se produjo, según Yosvany Hernández, la desunión del vestuario. Curiosamente los ahorradores fueron los encargados de apear a los amarillos de la final de la Superliga, con remontada de por medio, llegando a desperdiciar en el último partido un 0-2 a su favor, con Kuka liderando a los verdes.

Un futuro marcado por la revolución en el plantel





Tras una temporada decepcionante al Guaguas le toca reinventarse. Parece clara la apuesta por la españolización del equipo. No seguirán César Martín, Ángel Rodríguez, Fran Iribarne, Gustavo Delgado, Moisés Cezar y Matt Knigge, todos ellos con ofertas para seguir sus carreras lejos de la Isla, aunque en el caso del central norteamericano no se descarta su continuidad. Yadrián Escobar, llamado a ser el buque insignia del proyecto recién terminado, tiene contrato en vigor, si bien su permanencia en el equipo no está confirmada y una buena oferta podría hacer al cubano abandonar la Isla. Salvo sorpresa mayúscula el resto del equipo seguirá la temporada que viene en la que Miguel Ángel De Amo y Dani Ruiz serán sus dos primeros fichajes y en el que el club ha estado ya sondeando la posible incorporación del central del Unicaja Miki Fornés, si bien las opciones de los ahorradores de poder ganar el título de liga pueda hacer que opte por seguir en Almería, ya que como se ha demostrado esta temporada el dinero en ocasiones no basta. | S. I.