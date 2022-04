El doble informe negativo del Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias que mostraba, incluso después de la modificación del trazado, un elevado riesgo contra 86 especies de flora y fauna protegidas, obligaba al Cabildo de Lanzarote a paralizar este evento en cumplimiento de las leyes ambientales.

Por lo tanto, desde ACBC, solo nos queda apoyar incondicionalmente esta decisión y felicitar a los responsables técnicos y políticos porque, ante la amenaza ambiental que suponía el Rally, han respetado la normativa ambiental y el espíritu de César Manrique, principal hacedor de la Reserva de la Biosfera. Desde ACBC condenamos la campaña de acoso y difamación contra la Consejera de Medioambiente y su equipo. Deseamos que la institución más importante de la isla respalde desde su Presidencia la decisión tomada el pasado jueves de cancelar esta actividad deportiva relacionada con el motor.

La Comunidad Científica presente en la ACBC respalda este comunicado:

“Es evidente que lo más importante en nuestra vida es la economía, para tener empleo, alimentos, ocio… Pero para tener economía, somos capaces de sacrificar lugares emblemáticos de nuestras Islas. Construir hoteles, carreteras, puertos deportivos, etc. Todo eso genera economía y empleo, pero al mismo tiempo también destrucción del territorio, de hábitats y de animales y plantas que forman parte de este paisaje mucho antes que nosotros y que deberían ser propietarios de su espacio. El ser humano tiene la capacidad de registrar su propiedad, algo que por ahora no tienen los demás seres vivos.

La Economía Canaria, se sustenta casi en un 70 % en sector servicios y un 30 % en sector turístico. Según encuestas realizadas por PROMOTUR, la apetencia para venir a Canarias se debe en un 78% a su clima y en un 33% a sus valores naturales. La gran parte de los turistas vienen por sol y playa, eso lo sabemos, pero es creciente el sector que viene por los innumerables valores ambientales que tiene Canarias. ¿Queremos invitar a ese creciente sector a ver un territorio desolado donde la protección de las especies en peligro de extinción brilla por su ausencia? Sería vergonzoso.

Ante la tesitura de crear empleo o destruir un hábitat, vemos que se sigue optando por lo primero. Es creciente la conciencia ambiental y el dolor aparejado de ver cómo se deterioran los hábitats y desaparecen especies, pero los sensibilizados somos poco visibles. Desde nuestra Asociación por la Conservación de la Biodiversidad Canaria, repudiamos los comentarios acusadores y acosadores de los amantes del motor que hemos oído los últimos días en las redes sociales.

En medios de comunicación se escribe y trasmitimos literalmente: “La triste jornada del pasado jueves para el automovilismo y la isla de Lanzarote finalizó con una rueda de prensa de la organización del rally ante los medios de comunicación. Indignación e impotencia son las palabras que podrían resumir el estado de ánimo del colectivo del motor y que ha provocado el Cabildo de Lanzarote por no firmar la autorización del Rally Isla de los Volcanes. Esta radical decisión administrativa impulsada desde La Consejería de Medio Ambiente ha sido causante de un daño irreparable”.

Suspender un rally no es un daño irreparable, puede tener consecuencias económicas, pero no es irreparable. Extinguir una especie si es irreparable, eso sí que es irreparable y tanto los informes del Cabildo de Lanzarote como los del servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias, han confirmado que hay especies vulnerables o en peligro de extinción, en período de nidificación. Son aves y flora cuyas poblaciones menguan cada año, y una actividad lúdica y económica, no puede ponerlas en peligro, porque ellas estaban antes.

La prepotencia del ser humano no acaba ahí. Las declaraciones vistas hoy en prensa de la Presidenta del Cabildo, afirmando que va a depurar responsabilidades por la decisión, correcta, de suspender una actividad que hace daño al medio natural, no solo es deleznable, e insoportable, sino que coacciona las futuras decisiones que deberán tomar los responsables de su Consejería. Los técnicos son los garantes del conocimiento y si los informes son rigurosos y bien fundamentados, no se pueden coartar. Parece, que quemar petróleo para un acto lúdico, deportivo, para que los aficionados al deporte automovilístico disfruten está por encima de una obligación ética y legal, de salvaguardar especies que sobrevivan para las generaciones futuras. Es una obligación legal salvaguardar los riesgos de especies en peligro de extinción. ACBC, tiene poco recorrido aún, pero estamos para quedarnos y para exigir que se cumpla las obligaciones legales.

Prestamos colaboración desinteresada a todas las Administraciones que lo requieran, pero advertimos que también estaremos alerta para evitar todos los atentados medioambientales que se realicen hoy y en el futuro.

Y coacciones nunca.”,

Aarón González en representación de la ACBC