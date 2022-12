Marta Marrero: «Me veo como entrenadora»

El Estrella Damm Barcelona Master fue el escenario elegido por la grancanaria Marta Marrero –número 1 del World Pádel Tour en dos ocasiones– para aparcar «provisionalmente» su carrera profesional como jugadora para poder cumplir su sueño de ser madre.

En su hoja de ruta figura un futuro más que probable como entrenadora, siguiendo los pasos de Neki Berwig y Marcela Ferrari, aunque son los hombres los que siguen dominando casi por completo el mundo del pádel. «Siempre he dado clases y he llevado una escuela en un club de Barcelona y lo he ido compaginando hasta hace un par de años, pero es algo que me llama mucho de lleno y no descarto ser entrenadora en un futuro», resaltando la palabra futuro, ya que su intención es regresar a las pistas de juego lo antes posible, aunque no quiere marcarse un plazo porque «todo tiene un tiempo natural y quiero estar tranquila en esta nueva etapa».

Lista a nivel psicológico

En el Palau Sant Jordi, rodeada de su público –vive en Barcelona desde hace más de dos décadas–, con su familia, sus amigos y enfrentándose en su último partido a su excompañera Marta Ortega, con la que cumplió su sueño de ser número 1, vivió el que de momento será su último partido. «Fue muy especial, estuve preparándome psicológicamente, pero cuando entras en la pista te asaltan muchas emociones» reconocía la grancanaria, que considera que a pesar de todo «no hice un mal partido, pero si noté que me fallaba la concentración», afirmó. Sin embargo reconoce que terminó «con un buen sabor de boca y recibir el cariño del público fue espectacular, con el estadio lleno».

En su baúl de los recuerdos guarda con especial cariño sus dos números 1, junto a Alejandra Salazar, el primero y a Marta Ortega, el segundo; sin olvidar el torneo más importante para ella a nivel personal, que fue «el primer torneo del World Pádel Tour que gané en Valencia junto a Cata Tenorio», resalta la jugadora.

Una desgraciada lesión de tobillo le obligaba a retirarse antes de lo previsto del tenis, tras «pasarme un año intentando recuperarme», recuerda Marta Marrero, que sin embargo no duda en reseñar que para ella «el pádel me dio una segunda oportunidad». La grancanaria rompe una lanza en favor de su deporte, «es el segundo más practicado en España, porque es bastante fácil de practicar, al no necesitar un nivel alto para pasarlo bien» y «al jugarse en parejas, es un deporte muy social», relata esta gladiadora de la raqueta y un ejemplo de furia y talento.

En su opinión la aparición de la Premier Pádel como competencia del World Pádel Tour ha traído cosas buenas y no tan buenas. «Que entre una competencia ha mejorado lo que había hasta ese momento, porque ha obligado a los dirigentes del World Pádel Tour». Aunque reconoce que: «Las mujeres no hemos ido de la mano con los chicos, hemos conseguido que igualasen los premios con ellos después de muchos años». «El pádel no está preparado para soportar la existencia de dos circuitos, no creo que sea bueno para el espectáculo, ni para los jugadores, «tiene que haber un solo circuito e ir todos a una», declara la jugadora grancanaria.