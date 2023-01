Arranca una nueva edición de la Liga de Escuelas Municipales de fútbol 8 que contará este curso con cerca de un millar de niños, de edades comprendidas entre los cuatro y los nueve años, que se repartirán en 61 equipos, pertenecientes a 21 escuelas diferentes.

La competición finalizará el 30 de Junio de 2023, disputándose en total 18 jornadas o concentraciones distribuidas para un máximo de 30 partidos cada fin de semana, divididas por categorías: benjamín, prebenjamín y miniprebenjamín. 540 encuentros están previstos que se disputen en los próximos 5 meses.

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo resaltó en la presentación del torneo el “éxito rotundo” de esta liga “de carácter formativa y lúdica, en la que se prioriza el desarrollo y el crecimiento deportivo de los más pequeños. No importan los resultados, sino potenciar los valores colectivos, así como la cultura deportiva, la cohesión social e incluso la conciliación familiar”.

Hidalgo recordó que “incluso en tiempos de pandemia, desde el IMD se hizo un más que notable esfuerzo por consolidar estas competiciones, implementando en su momento los protocolos de seguridad necesarios. La respuesta ciudadana fue excelente y, sin duda, sigue en auge. Nuestra máxima se fundamenta en que el deporte es para todos, facilitando especialmente el acceso a la actividad física y deportiva a aquellos colectivos sociales que presentan dificultades económicas”, agregó.

Por su parte, el concejal de Deportes, Aridany Romero, destacó que la “gran tradición existente en la ciudad en torno a las ligas de fútbol 8. Por ello, la contratación de este servicio integral a través de Alternativa Canaria Deportiva (ACADE) tiene su fundamento en las más de 20 escuelas deportivas de fútbol base existentes en nuestro municipio, permitiendo con ello que más de medio centenar de equipos, formados por niños/as no federados, puedan agruparse y constituir una competición regulada, con objetivos claramente formativos e integradores”.

El servicio integral “englobará no solo la Liga municipal de fútbol 8 -dirigida a los clubes de fútbol base, de categorías inferiores y que no se encuentran federados-, sino también el acto de presentación de las propias competiciones y la fiesta de las escuelas municipales, con un marcado carácter lúdico e integrador. Desde el IMD nos hemos volcado para facilitar la participación y que el apartado económico no se una limitante al respecto, ya que subvencionamos tanto el canon de participación como la tarifa arbitral”, añadió.

En este sentido, el máximo responsable del IMD subrayó que, con estas competiciones, “ya no basta sólo con hacer deporte de forma altruista, sino que también se potencia la actividad deportiva dirigida por personal cualificado y acorde con las necesidades de la demanda que el ciudadano solicita, potenciando una vez más el factor social y vertebrador que genera la propia actividad física”.

En el acto de presentación estuvieron presentes las 21 escuelas capitalinas que tomarán parte de esta competición: Atlético Gran Canaria, Sagrado Corazón, Pedro Hidalgo, Marzasport, Heidelberg, Guinguada, Isleclub, RC Victoria, Veteranos del Pilar, Unión Viera, Escuela UD Las Palmas, Alcotán, Huracán, Aregranca, Intercanarias, UD Tamaraceite, Corazón de María, Acodetti, Carnevali y UD Piletas.

También se incluyen en esta edición los correspondientes Concurso de la mascota, del Fair Play y el ecológico, que buscan incentivar la participación y concienciación por encima de los resultados deportivos.