Los Lanzarote iQFOiL Games se han despedido este sábado con una jornada de infarto y unas fantásticas condiciones de 15 a 20 nudos de viento un tanto cambiante en dirección, lo que no ha hecho más que sumar emoción a cómo cada windsurfista olímpico jugaría sus cartas en el fantástico campo de regatas de Lanzarote.

Con estos ingredientes se han disputado en aguas de la isla canaria las Medal Series, en las que sólo han participado los 10 mejores clasificados, y que han culminado en una Final a todo o nada en la que han competido únicamente los tres mejores de la categoría masculina y femenina. Exigente, física y mentalmente, Pilar Lamadrid (ESP) y Pawel Tarnowski (POL) han salido victoriosos de ella y se proclaman campeones de los Lanzarote iQFOil Games 2023.

Por segundo año consecutivo, y a sólo uno de París 2024, la competición con base en Marina Rubicón ha sido todo un éxito, con todas las pruebas y formatos -slalom, maratón y Barlovento/Sotavento- completados a lo largo de los seis días de regatas en Lanzarote, a quien muchos ya han bautizado como "la máquina del viento".

Pilar Lamadrid vuelve a reinar en Lanzarote

Tras una gran semifinal, la única española en las Medal Series, Pilar Lamadrid, y la israelí Shahar Tibi han conseguido pasar a la Final para enfrentarse en ella la líder provisional, Sharon Kantor (ISR), clasificada automáticamente ayer.

Pilar mostró aplomo en todo momento, con una buena salida y pasando la primera baliza del recorrido en cabeza, una posición que ya no abandonó, cruzando la línea de llegada en primer lugar y adjudicándose la victoria en los Lanzarote iQFOIL Games.

"¡No me lo puedo creer!", ha exclamado la andaluza nada más lograr la victoria. "¡Ha sido una semana tan dura físicamente! He tenido una dura, dura 'batalla' con Sharon, que ha hecho un campeonato realmente increíble. Lanzarote es increíble para navegar, como hemos visto toda la semana, con viento todo el tiempo y unas condiciones top con las que hemos podido hacer todas las pruebas. Estoy muy contenta de ganar aquí por segunda vez", ha señalado la número 1 del ranking mundial.

Israel se lleva el segundo y tercer cajón del podio, con Shahar Tibi en la segunda plaza mientras la juvenil Sharon Kantor, segunda y primera durante todo el campeonato, se lleva el bronce.

Final de infarto masculina

Tras la disputa de los cuartos de final y la semifinal, el polaco Pawel Tarnowski y el actual campeón de Europa de iQFOil, el francés Nicolas Goyard, conseguían acceder a la Final. En ella se han enfrentarse al británico Sam Sills, quien ha dominado claramente a lo largo de todo el campeonato ganando más de la mitad de las pruebas que ha disputado estos días.

Con un sistema de clasificación en el que los deportistas se juegan todo a una carta en la Final, cualquier imprevisto se paga caro, aunque la emoción está servida. Y eso es lo que hemos visto hoy a 20 metros de la línea de llegada.

Sam Sills y Pawel Tarnowski se acercaban a gran velocidad a la llegada, con el polaco liderando al tiempo que el británico se le aproximaba peligrosamente. Justo en ese momento, a 20 metros del final, Tarnowski se va al agua y un segundo después lo hace Sills, mientras el francés Nico Goyard continúa hacia ellos en tercer lugar.

"Iba a toda velocidad enfilado hacia la llegada y oía cómo Sam se me acercaba, y me dije '15 metros más y gano'", ha explicado el flamante campeón de los Lanzarote iQFOil Games, Pawel Tarnowski. "Y de repente, me caigo y voy al agua y pensé 'ya soy último'. Pero luego vi a Sam también en el agua. Hice todo lo posible para levantarme rápido y cruzar la línea de llegada y afortunadamente lo hice antes de Nico también. ¡Ha sido una locura! Sinceramente nunca había vivido una regata como ésta, ni entrenando. ¡Estoy feliz!".

El polaco gana así, por primera vez en su carrera, una prueba de los iQFOil Games. Feliz, ha querido dedicar la victoria a su mujer y a su futuro primer hijo.

Sam Sills y Nico Goyard

La entrega de premios final ha contado con la presencia de María Martín, de Lanzarote European Sports Destination; los representantes del Ayuntamiento de Yaiza, Daniel Medina –concejal de Juventud y Cultura- y Ángel Domínguez -concejal de Turismo-; Ron Meir, presidente de la clase iQFOil; Felipe Brito, vicepresidente de la Real Federación Canaria de Vela y Rafael Lasso, CEO de Marina Rubicón.

Este evento internacional ha sido organizado por Marina Rubicón con el apoyo de la Real Federación Canaria de Vela y ha sido posible gracias a los patrocinios institucionales de Promotur Turismo de Canarias con la financiación del Fondo REACTEU y de Turismo del Cabildo de Lanzarote a través del producto deportivo European Sports Destination (gestionado por SPEL-Turismo Lanzarote), así como la colaboración pública del Ayuntamiento de Yaiza y de las entidades privadas Dinghycoach, Naviera Armas y Cabrera Medina (Cicar).