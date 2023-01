Pol Nuñez, en sub 18 masculino; Patricia Caballero, en sub 18 femenino; Gervasio Caballero en sub 16 masculino, y Laura Benítez, en sub 16 femenino, se colgaron la medalla de oro en sus respectivas categorías en el Campeonato de Canarias de la clase ILCA 4 , celebrado este fin de semana en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.

Con los resultados del campeonato autonómico - organizado por el Real Club Náutico de Gran Canaria por delegación de la Real Federación Canaria de Vela-, y los que resulten de la Regata Clasificatoria Torneo Naviera Armas del próximo fin de semana en Tenerife, quedará cerrada la selección que presentará a las islas en la cita nacional de finales de febrero en Andalucía. Tras Pol Nuñez (RCNGC), el podio de la categoría sub 18 masculina se completa con Alonso Pérez (Club Deportivo Código Cero, de Lanzarote), que obtiene la plata y con Claudio Cruijter, también del RCNGC, que logra el bronce. En sub 18 femenino: Patricia Caballero (RCNGC) es oro; Gabriel Barreto (del Club de Mar Radazul, de Tenerife), plata y Laura Benítez (RCNT) se cuelga el bronce, además del oro en su categoría, que es la sub 16 femenina. El podio de sub 16 masculino lo integran: Gervasio Caballero (RCNGC), oro; Izán Gómez (CM Radazul), plata, y Guillermo Braco de Laguna (CD Código Cero), bronce. En sub 16 femenino, acompañan a Laura Benítez, Cristina Pintor (RCNT), que logra la plata, y María Martín (RCNGC), que obtiene el bronce. La regata del fin de semana contó con 40 inscritos e inscritas procedentes de distintas islas, y con unas condiciones difíciles por la presencia de chubascos. La intensidad del viento osciló entre los 13/17 nudos del sábado y los 5/8 del domingo. Se celebraron las 6 mangas programadas, aunque el recorrido previsto de trapecio hubo de cambiarse a barlovento/sotavento debido a las condiciones. La clase ILCA, el barco de vela ligera con mayor número de practicantes en el mundo, tiene tres modalidades que se diferencian por el tamaño y diseño de la vela. ILCA 4 es el barco juvenil para chicas y chicos; ILCA 6 es el olímpico femenino y juvenil masculino, y el ILCA7, el olímpico masculino. Tres regatistas canarios de la clase ILCA 7 forman parte del actual equipo preolímpico español que prepara los JJOO de París 2024: Joel Rodríguez y Joaquín Blanco, -ambos con experiencia ya en unos JJOO- y Leopoldo Barreto.