Una temporada. Eso es lo que ha durado el periplo de Marta Mangué tras volver a casa. Se confirma que fue su Last Dance. La mejor jugadora de la historia del balonmano nacional anunció a través de sus redes sociales que deja el Rocasa Gran Canaria al finalizar la actual campaña en búsqueda de nuevos retos. "Hoy me gustaría compartir que mi aventura en Rocasa termina después de finalizar esta temporada 22/23 'looking for a new adventure and proyect (buscando una nueva aventura y proyecto, en inglés)'", publicó la lateral derecho a través de su perfil en Facebook.

Si en la pasada campaña Mangué provocó un cisma en el balonmano nacional al anunciar que regresaba a su Isla, ahora, un año después, deja huérfanos a los amantes del 40x20 al anunciar que abandona el club en el que comenzó su trayectoria hace 22 años atrás, cuando tomó contacto por primera vez con el club de Las Remudas e iniciar una trayectoria plagada de éxitos. "Ha sido bonito el reencuentro con la familia amigos y sobre todo con esta preciosa Isla después de 22 años trotando por el mundo", expresó la teldense en la publicación en su red social. Sin embargo, todavía quedan objetivos para el Rocasa Gran Canaria por delante y el sueño de poder levantar un título con el club de Las Remudas todavía está latente con la disputa de la Copa de la Reina a partir del 21 de abril con el enfrentamiento ante el Costa de Sol Málaga en el Martín Carpena; así como finalizar la Liga Iberdrola en lo más alto posible de la clasificación de cara a mantener el factor cancha hasta una hipotética final en el Playoff por la liga, que de momento sería para el Bera Bera, líder matemáticamente de la fase regular a falta de una jornada. "Bueno aún quedan los dos meses más importantes de la liga y empieza lo bueno donde se mete toda la carne en el asador para jugar la Copa y los play-off", añadió Mangué al respecto. Aun así, la lateral derecho tampoco aclara si se retira de la práctica profesional después de que finalice la temporada. Tampoco fuentes consultadas por este medio vislumbran el futuro de Mangué, que aclaran que "es una decisión personal" de la jugadora.