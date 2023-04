¿Cómo llega el equipo a esta Copa de la Reina?

Si hay una palabra que describe el estado actual del equipo creo que es la de renovación, de energías renovadas y con una mente diferente a la que me encontré hace ya dos meses y medio. El equipo sufrió unas circunstancias muy complejas con cambio de entrenador, jugadoras que no terminan de encajar en el equipo, lesiones de extrema gravedad de jugadoras importantes del equipo nacional como son Silvia Navarro, Almudena Rodríguez, Melania Falcón o la propia sanción de cuatro partidos de Marta Mangué. Sufrimos un cúmulo de circunstancias muy complejas que hubiera desestabilizado y tumbado a cualquier gigante, pero el Rocasa es más que un gigante. Somos un equipo renovado, con un modelo de juego diferente, con una ilusión diferente y afrontamos esta Copa con la mayor de las ilusiones y de las ambiciones.

El equipo perdió con el Bera Bera en el penúltimo partido de la temporada regular, pero estuvo cerca de lograr la victoria ante el líder. ¿Qué conclusiones podemos sacar de ese encuentro?

El pez le teníamos agarrado, pero se escapó. Más allá de que sea el Bera Bera y de que se tuviera el partido ganado de dos goles a falta de tres minutos, no habla tanto del haber podido ganar, que hubiese sido un chute de energía extra para el equipo, sino de que el equipo puede competir y esa es una realidad. La otra cara de la misma moneda es que se perdió contra La Rioja, que era el último clasificado, aunque también es cierto que ellas echaron de la Copa al Aula Valladolid. Lo importante es que creo que somos un equipo capacitado para poder competir al más alto nivel.

Debutan en el Martín Carpena con el vigente campeón y anfitrión del torneo. ¿Qué partido espera en estos cuartos de final en cuanto al ambiente y a la posible proposición de juego del rival?

La Copa y los estados de forma de los equipos en una liga tan larga y competitiva, quitando al Bera Bera que tiene una capacidad competitiva más alta que el resto, o al menos es lo que han venido demostrando en las últimas temporadas, todos los entrenadores piensan que puede pasar cualquier cosa. El Málaga cuenta a su favor con el factor cancha y es un equipo que la clasificación refleja que están un punto por encima de nosotras, pero no mucho más. Lo bueno del Rocasa es que tiene un modelo de juego que se presenta con unas credenciales completamente renovadas, mientras que por contra ellas tienen un modelo de juego muy definido, que no deja de ser un arma de doble filo, porque habla de las señas de identidad de un equipo, pero si no funcionan hay que tener un plan B y nosotros vamos a intentar que tengan que utilizar ese plan B, que si lo tienen probablemente nos ganarán, pero si no lo tienen lo van a tener muy difícil.

¿Cuáles pueden ser las claves para forzar al Málaga a tener que emplear su plan B?

Contra todos los equipos que son fuertes es importante que en ningún momento se vayan en el partido, porque un equipo que en principio es superior, que juega en casa y con la calidad de las jugadoras que atesora, como les permitas irse y cojan un margen amplio de distancia, cuatro o cinco goles, eso va a hacer que se sientan cómodas y esa diferencia se puede convertir en 10, como sucedió en el último partido que el equipo jugó allí. Tenemos que conseguir que no estén cómodas y que la presión ambiental sea para ellas y no para nosotras. Hay que mantener el nivel de competición hasta los cinco últimos minutos y luego podrá pasar lo que tenga que pasar. Hemos demostrado ante equipos como Bera Bera y Porriño que nuestros segundos tiempos son muy buenos, porque jugamos a un ritmo muy alto y hay que ser capaces de jugarlos los 15 últimos minutos de las segundas partes.

"Málaga juega con la obligación de ganar, mientras que nosotras vamos a la Copa para disfrutar del juego"

¿Puede beneficiarle al Rocasa que Málaga juegue con la presión extra del anfitrión?

Para el Rocasa y para el resto de los equipos está siendo una temporada muy difícil. Equipos como Granollers y Gijón también han sufrido el estigma del cambio de entrenador, es algo inusual, una situación compleja y diferente a lo que está acostumbrada la casa. Debemos afrontar esta Copa con la ilusión de que todo lo que nos venga es un regalo para nosotras. Estamos clasificadas porque ganamos al Beti-Onak de un gol en el último segundo y porque para Lulu Guerra un lanzamiento. Nos clasificamos no sin sufrir. Mientras Málaga juega con esa obligación de ganar, nosotras vamos a disfrutar de la Copa, estamos disfrutando del juego después de vivir unos meses muy complicados.

¿Cómo afronta esta recta final de temporada con el playoff por el título esperando a la vuelta de la esquina?

Como entrenador siento que todavía estoy en pretemporada, porque llegué al club hace dos meses y medio, mientras que para las jugadoras para ellas es el final de la temporada. Cuanto más dure la competición, mejor será para mí como entrenador y peor será para los demás, porque tendré más tiempo para moldear al equipo y que jueguen al estilo Juan Moreno, por lo menos definir ese modelo. Hay cambios que se empiezan a notar en la cancha, pero dos meses no es tiempo suficiente para instaurar un nuevo sistema de juego en el alto nivel competitivo en el que está situado el Rocasa, que es uno de los tres grandes de la liga.

"Debemos hablar de tres favoritos claros al título de la Copa, que son los tres primeros clasificados de la liga regular, aunque es un torneo que potencia la reivindicación de los pequeños"

¿Hay un favorito claro para ganar esta Copa de la Reina?

Lo fácil es hablar del Bera Bera o del Málaga, pero la Copa tiene su magia especial e invita a la reivindicación de los pequeños, porque a un partido puede pasar cualquier cosa. Pero hay una obviedad y es que la regularidad es un punto a favor de esos equipos que han sido más regulares y eso lo ha demostrado sobre todo el Bera Bera y no tanto Málaga, porque nosotras no habiendo sido regulares hemos terminado a un solo punto de ellas en la clasificación. Creo que más que hablar de un favorito, debemos de hablar de tres, los tres primeros tienen las papeletas para poder estar. Los grandes o caen en la primera eliminatoria o ya no caen, porque a medida que avanza el campeonato es complicado que un equipo humilde haga muchos grandes partidos seguidos.

¿Pierde mucho el Málaga con la lesión de su capitana Sole López?

El equipo creo que gira en torno a Silvia Arderius y a la portería, la conexión entre la propia Silvia y la pivote. Es el balonmano moderno que pasa por la portería, la central y la pivote, que es lo que quieren todos los entrenadores tener bien cubierto y Málaga tiene esos tres puestos cubiertos de la mejor manera.