El Club La Santa Ironman Lanzarote, una de las pruebas internacionales de referencia en el triatlón de larga distancia, celebrará su 31ª edición el próximo 20 de mayo. 1.000 triatletas están inscritos para la prueba a una semana todavía del cierre del plazo de inscripciones.

Los 3,8 kilómetros de natación, 180,2 kilómetros sobre la bicicleta y 42,2 de carrera a pie suponen un gran desafío, solo a la altura de deportistas ambiciosos y apasionados.

Desde la primera edición de 1992 con 148 participantes, la prueba ha crecido año tras año, tanto en número de participantes como en otros ámbitos igual de importantes. En términos de sostenibilidad. En este sentido, siguiendo el ejemplo del 70.3 Ironman Lanzarote, la prueba de natación contará con boyas GPS en el segmento de natación, que al no ir ancladas al fondo marino, no lo dañan y protegen su biodiversidad. Además, en la recta final que dirige hacia la línea de meta se utilizarán pantallas LED con los logos de los patrocinadores, evitando así el uso de material no reciclable. Un año más, la Green Sport Flag volverá a ondear, demostrando el compromiso innegociable del Club La Santa Ironman Lanzarote con la sostenibilidad.

El Puerto del Carmen acogerá tanto el segmento de natación en Playa Blanca como la carrera a pie. En cuanto al segmento ciclista, los triatletas recorrerán lugares espectaculares, como La Geria o el Mirador del Río, llegarán hasta el norte de la isla y regresarán a Puerto del Carmen.

En cuanto a los slots clasificatorios para el Campeonato del Mundo Ironman, esta edición otorgará un total de 75. Aquellos triatletas que quieran estar en Niza en septiembre -en el caso del Mundial masculino- o en Kona en octubre -para el Mundial femenino- encontrarán en Lanzarote una buena oportunidad para lograr la plaza que se merecen.