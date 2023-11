Samuel Brito y Teresa Padilla, campeones de España absolutos de bodyboard Néstor Reyes, campeón sub 16 En la categoría máster Amaury Lavernhe se lleva el título nacional y en dropknee, David Valladares En las categorías júnior Ricardo Martel y Mar Suanzes logran el título en sub 18, en sub 14 Jorge Morales y en categoría sub 12 Quimey Zamora se proclaman campeones