Lo que he visto hasta ahora me está gustando. Antes de venir, no me lo acababa de creer, pero ahora, viendo a los navegantes que están bastante contentos, que lo disfrutan, pues me está gustando. Me está pareciendo otra alternativa dentro del mundo de la vela. La verdad es que hay que decir que estamos siempre haciendo lo mismo, lo cual está bien, pero este sistema, enfocando más a un deporte más tipo fútbol, igual capta a más gente o a gente diferente.

El formato se estrena en Gran Canaria, así que no hay antecedentes. ¿Qué cambiaría?

Una cosa que sí cambiaría es que las tripulaciones estuvieran más tiempo en el agua, que hubiera dos barcos grandes en el agua para hacer los transfer. Un barco (donde las tripulaciones esperaran su turno de competir) podría dar un punto más de interactividad, y a los regatistas también les puede gustar ver las regatas desde el agua, ver cómo navegan los demás, es como cuando ves a un jugador de tenis contemplando el partido de otros tenistas.

La competición se desarrolla en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria ¿Qué le parece el campo de regatas?

Es muy bueno, lo único es que está lejos. Es una pena que no esté cerca de una zona donde pudiera haber público, y los transfer fueran mucho más rápidos. Aparte de la retransmisión por Youtube, se podría intentar acercarlo un poquito más a tierra para que pudiera haber público en la costa.

Un poco justo de tamaño (el campo) por la presencia de cargueros (está situado en el entorno del Puerto de Las Palmas). El campo de regatas a mí personalmente me ha gustado y seguramente un día con viento y ola puede ser muy bonito .

¿Qué opinión le merece la elección del barco con el que se corre el campeonato? El SSL47, una evolución de los RC44

El barco me parece perfecto, un buen tamaño porque incluyes a 8 o 9 tripulantes, está bien, hay actividad. Es un barco super ligero. Da mucha ventaja, se puede navegar con poco viento. No sé como se comporta con mucho viento, porque no lo he visto. Como filosofía de barco me parece perfecto.

¿Qué futuro le ve?

Yo le veo bastante futuro. A que esta organización siga haciendo cada 2 o 3 años todo el formateo, ir renovando.

¿Podría ser competición oficial?

Totalmente, y creo que es muy viable. Es chulo, bonito y muy interesante.