Claudiu Beletoiu: «Gran Canaria trasmite una energía positiva al corredor»

Elegí disfrutar de esta victoria pasando unos días con mi novia en la maravillosa Gran Canaria, una isla en la que es una gran suerte vivir.

¿Cuáles son los próximos objetivos? ¿Le veremos en febrero en la Transgrancanaria?

Aún no he terminado de realizar mi planificación para 2024. Tengo claro que quiero tomar parte de algunas carreras más de 100 millas. Preferí enfocarlo todo a la la 360º y luego comenzar el plan para el año que viene. Me gustaría correr la carrera de 125 kilómetros de la Transgrancanaria en febrero, pero creo que es demasiado corta para la clase de carrera donde puedo rendir mejor. Estaría bien tener 100 millas dentro de la Trans.

Siempre manifiesta que Gran Canaria es un sitio especial para usted, ¿por qué?

Para mí se trata de un lugar especial porque en esta isla empezó todo. En 2018 participé por primera vez en una carrera de más de 200 kilómetros, cuando la 360º todavía formaba parte del programa de la Transgrancanaria. Es especial por su belleza y por la gente; aquí se siente una energía positiva sumamente agradable. Gran Canaria trasmite una energía positiva al corredor.

¿Por qué pidió el tema Gran Canaria de Los Gofiones para traspasar la línea de meta de la 360º The Challenge?

Porque en 2018 esta fue la canción inicial de la prueba; era mi primera vez y el tema me creó un sentimiento muy agradable que ha quedado en mi memoria para siempre.

Gracias a la experiencia puedo completar dos noches corriendo sin necesidad de dormir

¿Cómo se prepara uno mentalmente para correr durante 56 horas? Le da tiempo a pensar de todo, la lista de la compra, si se dejó la luz de casa encendida…

Para mí es sencillo, he llegado a un punto en el que en una carrera de 50, 70, 100, 150 horas no pienso en nada de nada; si estás muy en paz contigo mismo, y también cuando amas de verdad el correr, hace que los pensamientos, buenos y malos, ya no aparezcan.

¿Cómo hace para no dormir durante más de dos días? Algunos expertos dicen que entrenan este aspecto.

Gracias a la experiencia de todos estos años, pasando hasta cico y seis noches en una prueba, he llegado al punto en que puedo completar dos noches enteras corriendo sin la necesidad de dormir.

¿Era consciente en carrera de que la francesa Claire Bannwarth Bannwarth le estaba siguiendo de cerca durante los tres días?

Sí, sabía que estaba detrás de mí, pero intenté no pensar en eso y simplemente hacer mi propia carrera, sin importar si eso significa que también existe la posibilidad de ser adelantado. Claire es una muy buena corredora y merece todas mis felicitaciones por su gran resultado -segunda de la general a dos horas del ganador y ganadora entre las féminas-.

Ella es un claro ejemplo de que en este deporte las mujeres pueden estar al mismo nivel que los hombres...

Por supuesto que es el mejor ejemplo, Esto demuestra que en este deporte las mujeres pueden igualar a los hombres en cuanto a rendimiento se refiere.

Por sus participaciones en la 360º usted yaconoce Gran Canaria mejor que mucha gente de aquí. ¿Qué rincón de la Isla es el que más le gusta?

No puedo elegir un lugar en concreto, porque todo el territorio es extraordinario; cada zona resulta muy diferente y hermosa a su manera. Gran Canaria es preciosa en su totalidad.