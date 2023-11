El torneo ATP eó Hotels Maspalomas Challenger vivió ayer una jornada vibrante en las pistas de Club Conde Jackson, en San Bartolomé de Tirajana. Destacó la gran victoria cosechada por Imanol López Morillo. El mallorquín, procedente de la previa, dio la gran sorpresa del día al clasificarse para los cuartos de final después de derrotar al indio Sumit Nagal, favorito número dos de la competición, por 3-6, 6-4 y 7-5. También lograron su clasificación otros dos componentes de la armada española, Pedro Martínez y Daniel Rincón.

López Morillo y su adversario brindaron un duelo trepidante. El balear empezaba perdiendo la primera manga por 3-6. Sin embargo, supo darle la vuelta a esta desventaja apoyado por la grada. Consiguió la igualada al imponerse en el segundo set por 6-4. En el decisivo asalto, ambos jugadores lucieron su mejor repertorio de golpes y el duelo caía del lado del tenista español por un 7-5.

No falló el cabeza de serie número uno de este torneo del ATP Challenger Tour. Nos referimos a Pedro Martínez, que no tuvo dificultades para superar al lituano Vilius Gaubas, a quien no le dio ningún tipo de opción: 6-3 y 6-1. El valenciano debe sacar hoy de nuevo su mejor juego en el duelo ante el ruso Svyatoslav Gulin, en un encuentro que se prevé complejo.

Otro representante español que conseguía su billete para cuartos fue Daniel Rincón. Ahora, al tenista abulense le toca un hueso duro de roer, el checo Jonas Forejtek, una de las sorpresas de la competición que llega desde la previa.

Sigue en el ATP eó Hotels Maspalomas Challenger el suizo Kilian Feldbausch, que derrotó al ucraniano Oleeksii Krutykh. En un intenso encuentro a tres sets, el helvético logró recuperarse de una primera manga desafortunada (3-6). Se rehizo para darle la vuelta al marcador con un 6-3 y un contundente 1-6.

Por su parte, Svyatoslav Gulin, el rival de hoy Pedro Martínez, se clasificaba para cuartos al deshacerse, después de más de hora de pelea, de Raúl Bracaccio. El ruso se mostró superior en el primer set, mientras que el italiano reaccionaba para igualar con un 4-6. En el definitivo, Gulin cerró su triunfo con un 6-3.

Semifinales de dobles

En cuanto al cuadro de dobles de este torneo ATP eó Hotels Maspalomas Challenger, este llega a sus rondas definitivas. Hoy se disputan las semifinales. El dúo francés integrado por Theo Arribage y Sadio Doumbia se clasificaba para las mismas al imponerse a la pareja formada por el español Sergi Pérez Contri y el ucraniano Georgii Kravchenko. El también español Sergio Martos lograba su billete para semis junto al jugador neerlandés Sem Verbeek, al ganarle al tándem Bracaccio-Diez. Por su parte, el dúo Kalovelonis-Stevenson se imponía a los británicos Duncan-Willis.