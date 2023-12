Santi Hidalgo: «Socorro está capacitado para salvar al San Fernando»

Esta dinámica de resultados [ocho derrotas y un empate en las últimas nueve jornadas] van minando la moral de los jugadores. No hemos podido superar este bache de mes y medio. Es una categoría donde deciden los pequeños detalles. Te marcan las acciones a balón parado y la efectividad. Si no marcas, lo pagas. Malogramos de tres a cinco ocasiones y luego te la meten con media. Al final, te vas con cara de tonto. De esa racha que comenta, en cinco partidos caímos 1-0. La diferencia entre la Segunda y la Tercera RFEF son los pequeños detalles.

¿Ha pensado en la destitución del técnico Juan Carlos Socorro como revulsivo?

A día de hoy, no se ha valorado cesar a Socorro. La temporada pasada hizo una campaña muy buena y logró llevarnos a Segunda RFEF. Hay que darle chance al míster, se lo ha ganado. No sabemos si de aquí a unas jornadas, retomaremos o no esa cuestión. Pero ahora mismo la confianza es plena en Juan Carlos Socorro.

¿Sacará al Sanfer del pozo?

Sí, porque lo ves diariamente trabajar con los chicos y se lo están ganando. Merecen más puntos de los conquistados por trabajo, sacrificio, voluntad...No son jugadores profesionales y vienen de sus trabajos a entrenar. Por ahora, no tenemos recompensa. El equipo está capacitado y el cuerpo técnico está capacitado para luchar por la salvación. Son nueve partidos sin ganar, pero no ha faltado espíritu, trabajo y sacrificio.

¿Existe una conspiración arbitral contra su equipo?

No sé si definirlo como conspiración. Todo cambió tras lo vivido en Segovia en el partido ante la Gimnástica Segoviana. Un jugador del conjunto local saltó de la grada y le propinó un golpe a un jugador nuestro. El San Fernando con su bufete de abogados ha tratado de forma firme en aportar justicia y reparar los daños causados por los castigos federativos. De los tres casos, ganamos dos. Desde ese día, los arbitrajes no han sido buenos. En los últimos cuatro partidos, nos han expulsado a tres. No hemos estado en igualdad de condiciones. No sé si es conspiración, pero no es fácil luchar así. Imagínese, siempre estás en inferioridad. No somos un equipo que va al límite, no damos patadas. Somos un equipo serio, vamos fuertes, no vamos a hacer daño ni recurrimos a tácticas anti-deportivas. Al final te ves en inferioridad en tres partidos y duele. En los vídeos aportados se aprecia de forma nítida quién golpea y quién no. En el acta arbitral, además, se equivocan con el nombre de un jugador. De los tres casos, ganamos dos con el recurso ante el Comité. Desde ese día, vemos un cambio radical. Se aprecia una diferencia abismal en relación a las primeras jornadas donde vimos pocas cartulinas. Ahora, en cuatro jornadas, ocho tarjetas.

El presupuesto del club es de 500.000 euros y el jugador cobra de 300 a 600 euros al mes

¿Fichará en enero en busca de una revolución?

Revolución no, pero vamos a fichar de tres a cuatro jugadores.

¿En qué cree que se ha equivocado en su gestión?

El club apostó por mí y estamos en el momento de buscar soluciones. Hay que mejorar lo que se hizo en verano. Tenemos que dar con esos mimbres que brinden un plus para pelear por la salvación. La evaluación debe llegar al final del curso. Trataremos de subsanar errores en el tiempo preciso.

¿Los viajes en esta Segunda RFEF valen de excusa?

No vale de excusa, seríamos un equipo de perdedores si lo hiciéramos. Viajar cada quince días tiene su hándicap, pero como todos los equipos canarios que se desplazan en avión y en guagua. Tanto la UD Las Palmas como el CD Tenerife viajan y logran grandes resultados. Solo hay que mirar a los amarillos en Primera División.

El Tablero fue talismán para la conquista del ascenso con tres prórrogas mágicas. En este curso, no han ganado de local...

Si queremos salvarnos, tenemos que ganar en casa. Ahora viene un equipo histórico como el CD Numancia que ha jugado en Primera. Llega el cambio de rutina.

¿Qué presupuesto maneja?

De 500.000 euros y es el más bajo del Grupo V de 2ª RFEF. Tienes que pelearte con transatlánticos como CD Numancia, Talavera, Segoviana...Te triplican en presupuesto y tampoco contamos con profesionales. Nueve futbolistas compatibilizan el fútbol con su empleo y eso afecta al nivel físico.

¿Y el sueldo del jugador?

Oscila de los 300 a los 600 euros. Un jugador del Numancia cobra el triple que uno del Sanfer.

La época del Uni es historia...

Yo la viví [portero del Vecindario] y tenías al Uni, Universidad, Pájara, Lanzarote, Vecindario muy fuertes por el boom inmobiliario. Podías 6.000 euros al mes.