Llega el gran día de la carrera más bestial de Gran Canaria, en la que 1.800 corredores de 32 nacionalidades participarán en el décimo aniversario de la Gran Canaria Bestial Race. La última prueba de la Bestial Race Series 2023 by Naviera Armas se inauguró en el día de ayer en el Estadio de Fútbol Elías Rizkallal, donde se pudo disfrutar de una exhibición de esta disciplina deportiva y otras actividades.

Esta carrera está cargada de ilusión, emoción, nuevos trazados y obstáculos que los deportistas tendrán que superar en el recorrido por la zona deportiva de Barreto.

La prueba, que tendrá lugar entre las 9.00 y 15.00 horas, comenzará con la salida de los atletas de la categoría Élite en la zona anexa al Estadio de Fútbol Elías Riskallal y, posteriormente, irán saliendo las demás las modalidades en su tanda designada. Por otro lado, para los corredores que no hayan podido recoger su dorsal porque llegan con el tiempo justo a la Isla, habrá una entrega exclusiva de 8.00 a 9.00, garantizando así que todos puedan participar.

Para esta décima y especial edición de la Gran Canaria Bestial Race, los corredores se enfrentarán a 50 obstáculos, los cuales deben superar y si no son capaces de hacerlo a la primera, tendrán una segunda oportunidad, por lo que si no la pasan tendrán que pagar con un ejercicio físico.

La carrera contará, además de los dos recorridos habituales de 6 y 12 kilómetros, con una tercera distancia de 3 kilómetros, pensado para todos aquellos que quieran iniciarse en esta modalidad deportiva y también para deportistas élites que quieran exigirse un poco más, siendo un recorrido de obstáculos corto pero completamente nuevo, explosivo, divertido e ideados para esta nueva categoría.

Entre algunos de los protagonistas que estarán presentes en la X edición de la Gran Canaria Bestial Race, hay que destacar a los españoles Manuel Luján, Nazaret Sosa, Azman Mesand, Jessica Velasco, Vanesa Fuster, Tidara Cabrera, Yeray Cabrera, Álvaro Puerma, Beatriz Rubio, Daniel Osma o Damián Espansandin, entre otros. Mientras que entre los internacionales, la inglesa Ellen Wells; los polacos Rafal Kasza y Jakuh Zawistowski; el francés Nathan Caparros; la noruega Signy Karoline, la sueca Siri Endglund, el alemán Nils Kirchhöfer; y el austriaco Alex Wurzinger serán algunos de los participantes más destacados de la modalidad Élite de esta carrera, que cada año atrae a más corredores de fuera de nuestras fronteras.

Jessica Velasco, campeona de España OCR, indica que la Bestial Race es “sin ninguna duda la carrera que más te puede sorprender, además de ser las que más te tienes que preparar. Te hace dar tu máximo tanto físico como mental para poder terminar. Me apetece mucho vivir esta experiencia y no me la puedo perder. Es una prueba que me tiene muy intrigada por lo que nos podamos encontrar”.

Nazaret Sosa, corredora de obstáculos desde 2019 y con una ilusión especial para esta décima edición de la Gran Canaria Bestial Race, asegura que las “carreras de obstáculos sacan de mí la fuerza para superarme y seguir creciendo. Es superación, dedicación, pasión. Estoy deseando poder disfrutar de la emoción que me produce estar en ese arco de salida y que comience la cuenta atrás, para poder salir a dar lo mejor de mí y disfrutarla al máximo. La edición de Gran Canaria en Arucas es el mayor reto de todas las carreras que engloban las Bestial Race Series”.

Por su parte, los corredores internacionales como el polaco Rafal Kasza, que ya ha participado en alguna Gran Canaria Bestial Race; la sueca Siri Endglund, la noruega Signy Karoline, primera vez que están en la Isla, o los checos David Pilsnerdrak y Petra Straub, indican sentirse muy felices de estar en Gran Canaria para participar en una de las carreras de obstáculos más bestiales que hay en Europa.

Tras la finalización de la carrera y para conmemorar este X Aniversario de la Bestial Race, tanto el público asistente como los corredores podrán gozar de una fiesta bestial, con zonas de ocio, un concierto del mítico grupo musical Los Salvapantallas y actuaciones de Dj’s. Y, partir de la 19:30 horas, tendrá lugar la gala de entrega de premios en el mismo estadio de fútbol.