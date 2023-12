La 25º edición de la Semana Olímpica Canaria de Vela zarpó ayer en aguas de la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. La clásica regata de invierno que organiza el Real Club Náutico de Gran Canaria (RCNGC) se iniciaba con la entrada en competición de las clases olímpicas ILCA 7, ILCA 6 e IQFoil, que dejaban como líderes al tinerfeño Alfonso Fernández, a la noruega Nanna Juell-Bergan y a la grancanaria Enrichetta Bettini, respectivamente. Además compitieron cinco modalidades de vela ligera: Techno 293 y Techno Plus, ILCA 4, 420 y 29er.

Después de tres mangas, el regatista tinerfeño Alonso Fernández encabeza la clasificación provisional de ILCA 7, seguido por dos representantes del club anfitrión, Samuel Beneyto, segundo, y Viktor Kateliev, tercero.

También con tres pruebas disputadas en la jornada inaugural, el podio provisional de ILCA 6 –el barco olímpico femenino de la clase ILCA y la categoría juvenil en el caso de los chicos– está liderado por la noruega Nanna Juell-Bergan, mientras que en la segunda posición figura el canario Pol Núñez y en la tercera se ubica Jorge Sosa, ambos del RCNGC.

Un fuera de línea en la segunda manga del día apeó de los puestos de cabeza a la regatista olímpica Viktorija Andrulyte tras hacer tres primeros. La lituana, que ha ganado el Trofeo Manuel Pazos en dos ediciones –la de 2018 y la de 2022– como campeona absoluta de la Semana Olímpica Canaria, afirmaba al llegar a tierra que las de ayer «fueron buenas pruebas, con un viento suave que ha ido aumentando a lo largo del día, con sus complicaciones, pero tres mangas para disfrutar».

Por lo que se refiere a la clase IQFoil, con dos mangas celebradas, triplete en el podio provisional del RCNGC. Marcha en cabeza la grancanaria Enricheta Bettini, seguida de sus compañeros Bruno Tor y de Diego Marichal.

En la clase ILCA 4 –el barco juvenil de la clase– lidera la tabla Sofía Hernández (RCNT), seguida de Alonso Pérez (RCN Arrecife) y de Ernesto Saavedra (RCNT), en la segunda y tercera plaza provisional, respectivamente.

La tripulación del RCNGC formada por Inés Martín-Urda y Natalia Méndez encabezan la clasificación en 29er, mientras que en 420 el primer puesto recae tras la primera jornada de la competición en la formación integrada por Pedro Scherschinsk y Jorge Castellano.

En cuanto a las tablas juveniles, lideran la prueba en Techno 293 Cristina Iglesias, en la categoría sub 13; Bruno Alvarado, en sub 15; y Martina Bárbara en sub 17.

Hoy, dentro de esta 25º edición de la Semana Olímpica Canaria, saltan al agua los regatistas de vela adaptada. Dos modalidades en liza: la clase doble Hansa 303 y los llamativos 2.4mR. La primera de ellas navega dentro del programa del evento organizado por el RCNGC y trae la novedad de que regatistas de la clase Optimist formarán tripulación con deportistas con discapacidad.

La clase 2.4mR también está incluida dentro del programa de la Semana Olímpica, pero disputa a un tiempo el Campeonato de España de la clase. Los Snipe se unirán al resto de las flotas mañana.

El RC Náutico de Gran Canaria organiza la Semana Olímpica Canaria de Vela y el Campeonato de España de la clase 2,4 mR por delegación de la Real Federación Española de Vela, con el apoyo de la Real Federación Canaria y de la Federación Canaria de Vela Latina, y con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria y su Instituto Municipal de Deportes, el Patronato de Turismo de la isla, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de su Instituto Municipal de deportes, la Fundación La Caixa, Ciudad de Mar y la Fundación DISA.