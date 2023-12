Mogán volvió a acoger este sábado la prueba de Stand Up Paddle Surf Gran Canaria PRO Anfi del Mar, que celebró su tercera edición con una jornada en la que brilló el sol y la buena temperatura acompañó a los cerca de cuarenta participantes, que a pesar de ello se enfrentaron a una prueba de mayor dureza debido a la presencia de viento, inusual en la zona. En féminas, Claudia Luchetta se mantiene inamovible del podio. En 2021 ya se proclamó ganadora de la categoría Élite, en 2022 logró la segunda plaza y ahora ha vuelto a alcanzar la primera posición. El gallego David Leiro también revalida su liderazgo al conservar el primer puesto de la categoría Élite masculina que ya conquistara la edición pasada.

La playa de Anfi del Mar fue un año más sede de esta prueba deportiva organizada por Second Reef y el Ayuntamiento de Mogán. A la 8:00 horas fue la entrega de dorsales y las instrucciones a todos los riders, aunque la competición arrancó oficialmente a las 10:00 horas con las primeras salidas.

Las categorías Élite y Sub 18 partieron desde la zona de salida para recorrer una distancia de 11 kilómetros durante cerca de hora y media. Los deportistas remaron hasta la playa de Patalavaca y a la vuelta debían completar un circuito de cuatro boyas y un porteo en la playa antes de llegar a meta. A partir de las 12:00 horas el turno fue para el resto de categorías –Sub16, Sub14, Sub12 y Sub8 – dando paso y espacio a la cantera del paddle surf.. La competición llegó a su fin con la Big Sub Team, carreras de 200 metros por equipos de hasta seis personas y la entrega de trofeos a las 16:00 horas.

En la categoría Élite femenina venció Claudi Luchetta, del Club Náutico Fuerteventura. La acompañaron en el podio Alba María García, del Club La Misteriosa, y Patricia Moreno Saiz, del Club Second Reef, en segundo y tercer lugar respectivamente. En la masculina, el oro fue para David Leiro, del Club La Misteriosa, la plata para Jaran Rodríguez, del Club Náutico Fuerteventura, y el bronce para Maui Sach.

En Sub 16, venció 1º Christopher Mejías, de Secondreef, y el segundo puesto fue para Ayron Del Pino, del Club Náutico Fuerteventura. En Sub 14, el primero en cruzar la meta fue Jaden Araña y el segundo Noah Díaz, ambos de Second Reef. En féminas de esta categoría, se proclamó vencedora Elisa López, de Second Reef. La segunda posición la ocupó Indara Saavedra, Secondreef, y la tercera Naja Marlen, del Náutico Fuerteventura. Por su parte, Noah Díaz, de Second Reef, ganó en Sub12. En Sub8, alcanzaron el podio Mar Coronado, Carla Hernández y Neizan Valerón, todos de Second Reef.

El concejal de Deportes de Mogán, Luis Becerra, presente de principio a fin, felicitó al director de la prueba, Eduardo Díaz, y agradeció la implicación de todas las personas implicadas para que esta celebrara su tercera edición con total éxito. De igual modo, felicitó a los y las deportistas, destacando la gran participación en edades tempranas, signo de que se está creando una cantera sólida.