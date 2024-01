Misión más que cumplida. La Expedición Canarias Dakar ha completado la edición número 46 del Dakar, el raid más importante y duro del mundo y uno de los eventos deportivos de mayor calibre. Pedro Peñate y Rosa Romero lo han logrado a lo grande, ya que en la duodécima y última etapa con principio y final en Yanbu han sorprendido logrando la décima posición de su categoría, un resultado excelente que pone la guinda a un Dakar inolvidable para ambos.

La última etapa ha sido un momento muy especial para Peñate, Romero y todos los integrantes de la Expedición Canarias Dakar que han estado al pie del cañón desde el pasado 5 de enero como único equipo canario participante en el apartado de velocidad. Salieron con los nervios lógicos de jugarse el todo por el todo en los menos de 150 kilómetros de especial pero rápidamente, como a lo largo de estas dos semanas, piloto, copiloto y buggy volvieron a ser uno para firmar su mejor etapa al lograr la décima posición de etapa en la categoría T3. En la general han sido duodécimos, mejorando en dos posiciones la clasificación lograda el pasado año.

El cúmulo de éxitos se completa con el hecho de ser el quinto equipo español mejor clasificado en la general de coches, donde Peñate y Romero han sido el 52 de la general, y segunda estructura española mejor clasificada. “Estamos contentísimos y muy emocionados –admitía el piloto valsequillero ya en meta–. Después de dos años con muchos problemas, hacer un Dakar sin tener que hacer uso de ningún tipo de joker, de superar todo lo que nos ha puesto delante el recorrido, que ha sido mucho, da una alegría y un orgullo inmenso. Y no sólo por Rosa y por mí, también por todo el equipo que, no me cansaré de repetirlo, ha hecho un trabajo impresionante”.

"La dificultad de la etapa de hoy era la presión. Había que salir a correr pero, al mismo tiempo, con esa tensión de no poder cometer ni un error porque estaba el trabajo de meses en juego. Pero una vez en marcha, las cosas han empezado a fluir con el buggy y nos hemos llevado la enorme alegría de acabar en décima posición de nuestra categoría en una jornada en la que, otra vez, se ha corrido mucho. Al final somos duodécimos de la general de T3 como segundo equipo español sólo por detrás de Cristina Gutiérrez y Pablo Moreno a los que hay que felicitar por su victoria y en el puesto 52 de la general absoluta de coches como segunda estructura española. Va a ser muy difícil repetir algo así y nos tenemos que quedar con este sabor de boca inmejorable. El futuro ahora mismo es una incógnita”, añadió Peñate.

Rosa Romero lo tenía claro al terminar: “Ha sido un señor Dakar. Muy duro. Pero a los viejos lobos como nosotros nos beneficia que la carrera sea lo más difícil y largo posible, con zonas de dunas complicadas, porque en terrenos rápidos todos se desenvuelven bien. Es cuando las cosas se ponen difíciles cuando nosotros nos mostramos más fuertes y esa ha sido una de las claves de este año. Ha sido un Dakar auténtico de principio a fin y todo el equipo lo ha hecho increíble. Estamos muy contentos con este resultado”, apostilló la catalana.

En este día tan especial, Pedro Peñate no ha querido olvidarse de ninguno de los patrocinadores que han hecho posible esta nueva y exitosa participación en el Dakar. “Hay mucho trabajo detrás. Mucha preparación, muchas reuniones, mucho esfuerzo, pero también muchísima ilusión. Creo que es el denominador común de todos nuestros patrocinadores: la pasión por este proyecto que creo que ha demostrado que se puede crear un equipo canario capaz de preparar desde cero un buggy y completar el Dakar sin ningún tipo de contratiempo mecánico. Es un proyecto que arranca hace muchos años y que ha alcanzado una gran madurez. Estoy orgullosísimo de todo mi equipo y muy agradecido, en mayúsculas, a nuestros patrocinadores que han sido otra pieza crucial”, ha añadido.

Ahora es momento de celebrarlo con todo el equipo, descansar unas horas y empezar el viaje de vuelta a Canarias. Junto a Cristo Dávila, Aytami Santana y Elías España, Pedro Peñate aterrizará en Gran Canaria a las 00:05 de la madrugada del sábado 20 al domingo 21 de enero con la medalla de finisher del Dakar colgada con orgullo en el cuello.