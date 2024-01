Magistral actuación del highdiver grancanario sobre la plataforma de 27 metros de altura, donde solo la temperatura y el viento son muy diferentes abajo. Con un tremendo 5.3 en grado de dificultad -solo hacen este salto el estadounidense James Lichstenstein y él- y cinco vueltas hacia atrás en posición C, Gimeno finalizó con un puntaje de 135,55 puntos para un total de 404,15 puntos que le dejaba segundo detrás de Preda a falta de Popovici, Aidan Heslop y Lichstenstein.

Popovici no falló, pero los saltos del británico -corto en la entrada- y del estadounidense -lideramente angulado en la entrada- no fueron mejores que la magnífica ejecución del español, que pudo subirse al podio junto a los incontestables rumanos Popovici y Preda, empapar al público de champagne y tomarse un trago que le habrá sabido a gloria -con el premio de convertirse en saltador permanente del Circuito Red Bull Series anual- a dos semanas del Campeonato del Mundo Doha 2024, donde se va a jugar las medallas con todos los grandes. "Quiero el oro en Doha", dijo hace un mes. Gimeno es así. Nunca firma nada a priori que no sea eso. Vive para su deporte las 24 horas del día.