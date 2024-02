Alejandro Rojas y el sueño de la 'inclusión total': "Las Paralímpicos, tarde o temprano, se igualarán con los Juegos Olímpicos"

Brazada hacia la libertad. Por un mundo sin etiquetas. Profesor Alejandro Rojas Cabrera. El tiburón indomable, que aspira a los Juegos Paralímpico de París 2024, ofreció una disertación magistral sobre su experiencia vital con el reto de dinamitar las barreras del deporte adaptado. El nadador grancanario -que sufrió una parálisis cerebral- está fuera del Plan ADO. Lucha por una plaza en la cita paralímpico parisina y tiene de plazo hasta junio. Con el respaldo de CaixaBank, relató su experiencia vital dentro del programa 'Camino a París' y atendió a las preguntas de Patricio Viñayo, Begoña Santana o Paris García.

Rojas ha participado en tres Europeos y cuatro Mundiales, así como en los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio. Cuenta con dos carreras universitarias (Ciencias de la Actividad física y del deporte y Educación Primaria por Atención a la diversidad y educación física) y es incansable al desaliento. No se rinde. Con la moderación de la periodista Almudena Rivera, el isleño abrió su alma. "Admiro a Richard Oribe [nadador y deportista con parálisis cerebral más laureado del mundo] y mi sueño es que los Paralímpicos se integren y ser tratados como los Juegos Olímpicos. Todo lleva a la inclusión, los cambios y la transformación ha sido notable en los últimos años", determina. Vaticina los Juegos Paralímpicos más mediático de la historia y hace todo lo posible por sellar su pasaporte.

"El camino es largo y conquistar la marca es complicado, pero voy paso a paso. Disfruto del proceso", apostilla el competidor, que cuenta con dos diplomas paralímpicos en su palmarés y da clases para dar a conocer la arista más alentadora del deporte adaptado.

"No hay nada imposible, todo se logra con sacrificio y esfuerzo. El 99 % es cuestión de esfuerzo y sacrificio, el resto, ese 1%, es solo para el talento". El acto con representantes de la UD Las Palmas, Dreamland Gran Canaria, CB Islas Canarias, Econy Gran Canaria y de la Federación Canaria de Deporte Adaptado.

El maraposista, subcampeón de Europa por partida doble y cuarto en el Mundial de México, aplaude el tesón de la tinerfeña Michelle Alonso. "Cuando nadaba en Tokio, me emocioné, es como si fuese yo mismo el que competía". Agradece el esfuerzo de sus padres, por llevarlos 14 años a rehabilitación en San Juan de Dios. Les abrio el camino a la piscina de los sueños. La calle de la gloria. "Si no sale lo de París, estoy más que satisfecho. He logrado bastante ya...Ojalá los Juegos Paralímpicos estuviesen incluidos en los Olímpicos". Dos rangos competitivos fusionados en uno solo. Adora la presión y tiene un eslogan para el resto de la comunidad adaptada: "Que vean que es posible, claro que se puede".

Infatigable

El truco reside en "no rendirse". Nadar hasta perder el control. "Fui más famoso por salir en dos programas de la TV que por mis marcas y registros". Demanda más visibilidad y atendió las cuestiones de Patricio Viñayo, director general de la UD Las Palmas, y la petición de Paris García de que participe dento del plan del Gran Canaria de Baloncesto. Begoña Santana, por su parte, elogió su dedicación y empeño. Constancia contrarreloj. Charla magistral ante los ejecutivos de la entidad de CaixaBank y representantes del deporte isleño -Paquito Ortiz, Lucas Bravo de Laguna, Noelia Pérez, jugadores del I+I de la UD, así como su cuerpo técnico, Luis González y directivos del Econy-.