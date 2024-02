Gran Canaria se hace fuerte para ser sede del Mundial 2030 de fútbol

Euforia, contenida eso sí. La candidatura de Gran Canaria para ser sede del Mundial 2030, que organizan España, Portugal y Marruecos, gana muchos enteros ante el resto de competidores por albergar encuentros mundialistas en el territorio español. Del enfado en los inicios de la carrera por la existencia de lobbys, como los calificó en su día Antonio Morales, presidente del Cabildo, que pretendían boicotear la propuesta isleña, a la confianza actual por el proyecto, que nunca se cuestionó desde los promotores locales de la iniciativa. Y es que en el camino, varias candidaturas han tenido que recular, como los casos de Valencia y Gijón, y otras se tambalean, como la de Galicia.

Los responsables de la candidatura de Gran Canaria, más allá de las informaciones tendenciosas, nunca han cejado en su empeño, cumpliendo una a una las condiciones impuestas por la Federación Española (RFEF) y por la FIFA, y creyendo firmemente en su potencial, desarrollando un trabajo serio y exhaustivo.

«Somos los primeros en presentar la documentación, y otro no han podio ni armar la propuesta» Antonio Morales — Presidente del Cabildo

Por ejemplo, se convertía ayer en la primera sede en formalizar la documentación anexa que el pasado mes de enero remitió al máximo organismo del fútbol mundial, con nuevos requerimientos adicionales, en un acto en el que el presidente del Cabildo, Antonio Morales, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, el consejero de Deportes, Aridany Romero, y José Juan Arencibia, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), sellaron su compromiso con la firma de todos los acuerdos que se exige la FIFA, y que fueron enviados a la RFEF en tiempo y forma. Esa documentación incluía la declaración de la ciudad anfitriona, acuerdos sobre el estadio o la declaración de cumplimiento normativo de la FIFA.

«Se están produciendo noticias positivas. Seguimos estando entre los cinco o seis favoritos. Somos la primera candidatura en presentar toda la documentación, mientras que otras no han podio ni armar la propuesta; reunimos todas las condiciones», argumenta Antonio Morales, quien añade que «no hay que bajar la guardia».

«Lo que gravita en torno a nuestra candidatura es solvencia, es capacidad» Aridany Romero — Consejero de Deportes

Todos alineados

«Como hemos venido diciendo de un tiempo a esta parte, lo que gravita en torno a nuestra candidatura es solvencia, es capacidad. Y lo estamos demostrando. Todas las formaciones políticas y toda la ciudadanía de Gran Canaria estamos alineadas. Ese uno de lo pilares más fuertes de la propuesta», señalaba Aridany Romero.

Por su parte, José Juan Arencibia mantenía que «estamos entre los cinco primeros» en esta carrera por ser sede mundialista, «con una diferencia abismal sobre el sexto». «Hemos sido los primeros en presentar toda la documentación. Hablas con otros presidentes territoriales, algunos con candidatura y otros que no la tienen, y te trasladan lo bien que lo estamos haciendo. Si nada se tuerce, lo tenemos hecho, porque la FIFA ya ha enviado cosas que hemos mandado y van a venir aquí, y eso es por algo», apuntaba el mandatario federativo, quien espera que la decisión «no sea más tarde del mes de julio, porque ya están encaminadas las elecciones a la RFEF».

«Estamos entre los cinco primeros, a una gran diferencia del sexto; no más tarde de julio se sabrá» José Juan Arencibia — Presidente de la FIFLP

«A partir del 31 de marzo, el que no tenga el resto de cosas, aunque lo haya presentado todo, va a estar en una zona gris, donde va a permanecer. Solo podrán entrar en la zona verde si, imagínense, Marruecos en vez de seis sedes tiene tres, y hay que coger tres sedes más; o si el país que tenga 11 y no las puede tener porque la FIFA dice que solo validar los papeles de nueve. Entonces habría que recuperar por ejemplo a Cornellá que es una segunda sede, o San Sebastián. Pero esas sedes no van a quitar el puesto a las que están», explica un presidente del Federación Interinsular de Las Palmas confiado del éxito.