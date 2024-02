El Guaguas, a Ankara a por el milagro

No está todo perdido para el Guaguas. Todavía le queda un tren para poder meterse en la semifinal de la Champions League. No es en el vagón más cómodo, pero tiene la posibilidad de sacar un pasaje a la penúltima ronda del torneo si esta tarde vive una pasión turca en la que venza al Ziraat Bankasi Ankara (16.00 horas, LaLiga+) sin conceder dos sets. Es decir, todo lo que no sea vencer por 0-3 o 1-3, además de añadir un punto más en el set de oro, supondrá el fin de la experiencia continental del equipo insular.

No es una misión imposible tampoco para el conjunto que dirige Sergio Miguel Camarero, pues en el choque de ida comenzó el partido anotándose el primer tanto de la eliminatoria con cierta comodidad en el tanteador: 25-17.

Además, hasta la mitad de la segunda manga el equipo amarillo también tuvo al Ankara en sus fauces hasta el 17-14. En ese momento la sensación del entorno guagüero era de que iban a ganar otro partido más en la Champions League, el decimocuarto que disputaban después de tener que acceder por la fase previa.

Sin embargo, ese fue el último instante en el que se previó la victoria insular, dado que el equipo turco sacó sus virtudes, centrados en su trío de estrellas formado por Matt Anderson, Wouter Ter Maat y Oreal Carmejo.

Entre los tres activos del conjunto turco sumaron 49 de los 92 puntos totales. Anderson conectó 13 remates, 2 bloqueos y un saque directo; Ter Maat añadió 13 remates y 3 bloqueos; mientras que el cubano Carmejo fue el máximo artillero con 16 remates y un bloqueo en el partido.

«Mentalmente el equipo llega muy bien a diferencia de la ida en la que faltaba frescura»

Teniendo en cuenta que dos de los sets que perdieron en la ida fue por un apretado 23-25, la esperanza sigue abierta para el Guaguas, que tiene en mente volver a controlar el saque del Ankara para mantenerlos lejos de la red, tal y como afirmaron Miguel Ángel De Amo y Nico Bruno la semana pasada como las claves para poder ganarle a un equipo que sigue invicto en Europa.

«Mentalmente el equipo llega muy bien, el otro día –por el miércoles pasado– nos faltó frescura, sobre todo en el segundo juego y en el cuarto, que estuvimos cerca para poder levantar el set, pero los equipos de la Champions son diferentes», exclamó Sergio Miguel Camarero ayer desde Ankara.

Una valoración que hace el técnico grancanario a colación de las reflexión que transmitió a la conclusión de la ida y en la que apuntaba a que había que jugar «igual de calientes» de lo que lo hizo el equipo turco en el Centro Insular de Deportes, interrumpiendo cada vez que los locales tenían opción de encadenar una serie de puntos a favor.

Sin embargo, ya sólo el hecho de haber alcanzado los cuartos de final es digno de calificarlo de gesta deportiva para España dado que en el nuevo formato de la Champions no había participado ninguno en los cuartos de final. «Pero en Europa no está todo dicho», advierte Camarero.