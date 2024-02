Raúl Octaviu: «Hice una carrera perfecta, pero también tuve suerte»

Han pasado cuatro días de su triunfo en la Transgrancanaria. Después de los 130 kilómetros que recorrieron sus zapatillas, más los del vuelo en avión a casa. ¿Qué se le pasa por la cabeza ahora? ¿Está en una nube?

Sinceramente, todavía lo estoy asimilando. De momento no he tenido tiempo para parar y darme cuenta sobre esta victoria. Desde que he llegado al pueblo [a Tornabous, en Lleida] he tenido un recibimiento muy emotivo con un montón de amigos y gente de aquí. Hoy [por ayer] no he parado de tener entrevistas. Mañana [Hoy] tengo más. No paro. Más adelante seguramente me daré cuenta de todo lo que significa para mí y no para los demás.

Se le ha visto compartir en sus redes sociales los paisajes de Gran Canaria desde que vino a entrenar la semana anterior a la carrera. ¿Cuál le impresiona más con tanta variedad en la orografía de la Isla?

Gran Canaria no te sorprende solo con una imagen. La misma foto hecha en Maspalomas, Parque Sur, el Roque Nublo o Tejeda, así que me viene a la mente, son maravillosas en todas sus formas y ángulos. He tenido la suerte de entrenar por estos lugares de día como dices y te das cuenta de la belleza y los cambios de paisaje que tiene la Isla. Es un lugar hipercompleto y para hacer deporte. Puedes ir en bici, a la playa, al monte... El Roque Nublo es una imagen emblemática por lo de los cambios. Puedes ir un día y no ver nada y al siguiente te encuentras con la mejor imagen.

Su carrera ya fue notable de por sí y superó en 10 minutos y 16 segundos a Miguel Heras. ¿Le sorprende el nivel que ofreció a sus 48 años? Supongo que le gustaría llegar a su edad en este estado de forma

A mí e imagino que a muchos corredores de trail. Porque no es solo que esté así a los 48 años, sino que encima no solo aguanta sino que sigue mejorando. Es las personas que está cambiando la tendencia. Lo normal es que a medida que pasan los años deberías ir más lento o con menor rendimiento, pero es que Miguel ahora es más fiable.

¡Qué comparta la fórmula mágica!

Sí, sí [ríe]. Pero me da que la tiene bien guardada. Pero diría que el secreto es que corre por pasión y porque le encanta. No lo hace por ganar dinero ni por obligaciones. Le gusta entrenar y eso te lleva a estar muchos años mejorando y en la primera línea.

«El Roque Nublo es emblemático por sus cambios; un día no ves nada, vas otro y tienes la mejor vista»

Le dio las gracias a Nico Mateos en Instagram por su ayuda en la Isla. ¿Cómo le ha apoyado? ¿Quién es Nico?

Es un gran amigo. Lo conocí en una carrera y tenemos un amigo en común como Abel Carretero. Hace un par de semanas estuvimos en la Isla para reconocer el recorrido los tres. Él hizo de asistencia de llevarnos al punto A y recogernos en el B. Dar la vuelta a la Isla sin tener a alguien que te ayude es casi imposible y él estuvo ahí sin pedir nada a cambio. Es un tío espectacular.

Muestra del ambiente familiar que rodea al trail...

Todavía se mantiene esta familiaridad, sí. Espero que dure unos años más esa familia que conforma el trail y que deja claro que es un deporte de amigos. Cada vez hay más competencia, pero la amistad se mantiene

Hablando de competitividad. Esta era su cuarta participación en la Trans, dos en Marathon y el año pasado fue cuarto en la Classic. Siempre mejoró sus tiempos. ¿Diría que ahora está en el peak de su carrera?

Es el mejor logro hasta ahora. Seguro que sí, pero espero no estar en mi peak [ríe], Espero mejorar un poco más, que ya es mucho decir. El otro día me salió una carrera perfecta, sin ninguna molestia extra. Antes tenía calambres y no podía sacar lo mejor de mí en las piernas y el sábado me salió todo redondo. Tuve suerte, porque creo que para ganar estas carreras aparte de entrenar mucho y tal, tienes que tener un poco de suerte en la disputa.

«He podido entrenar por la mañana por los sitios de la carrera y te das cuenta de la belleza de la Isla»

En 2023 quedó el decimoctavo en la Mont Blanc. Con este triunfo en la Transgrancanaria, ¿incrementa su confianza para hacer un mejor puesto en Francia este año?

A la confianza seguro. Mira, el año pasado no estaba contento con el tiempo que hice, pero pasando los meses vi que tenía que valorar el trabajo de esa carrera. Ese día tuve bastantes problemas de estómago. Estuve más de 15 horas sin comer nada y por eso me pegué tres cuartos de hora en un avituallamiento parado para ver si podía ingerir algo. Un montón de factores que influyeron y al final solo con acabar la carrera ya tenía que estar satisfecho. Este año el objetivo es mejorar considerablemente el tiempo del año pasado.

Combina carreras de ultrafondo con otros trails de menos de 50 kilómetros. ¿En cuáles se siente más cómodo y por qué?

En ultras siempre me he sentido cómodo por las circunstancias de la vida. Soy trabajador autónomo (electricista) y compagino la faena con el deporte. Hace cinco años no tenía tiempo suficiente para dedicarme a la ultradistancia. Esto son horas y horas de entrenamiento. Entonces hacía skyrunning y carreras técnicas. Reconozco que en ultra soy más competitivo y últimamente me siento muy cómodo en más de 100 kilómetros. Intento aumentar las horas de entrenamiento y así no sufrir desde el minuto 1, sino empezar a estar más cansado a mitad de carrera. Así puedo disfrutar más durante el recorrido porque si no se hace muy larga la carrera.

Defina su entrenamiento sin una explicación ultralarga.

[Ríe] Combino el trabajo en mi empresa con tiradas largas de 14 a 18 horas a la semana.

¿Qué opinión tiene de las zapatillas de nueva generación en el trail?

El carbono ha entrado fuerte. Pablo Villas ya ganó con una de estas zapatillas. Yo no he tenido la suerte de probarla ni en trail ni en asfalto. Por eso no puedo opinar si es mejor o peor. Pero sé que Cristian Manole, que fue tercero este año llevaba unas. Todos los corredores de North Face llevan unas de placa de carbono y año tras año van mejorando, tanto en zapatillas, ropa y alimentación.