Rafa Santiago: «Los nervios desaparecieron desde la primera agarrada»

¿Había una presión extra por defender el título de campeón que conquistaron el año pasado ante el Santa Rita?

Realmente no. Son temporadas diferentes, aunque al final uno siempre puede recordar que quedó campeón dos veces seguidas. Lo único que tiene valor es que cada año solo un club puede quedar campeón.

¿Fue más dura en su opinión la final de este año ante el Castillo del Romeral o la del año pasado ante el Santa Rita?

En mi opinión fue más dura la de este año. Al Santa Rita le habíamos ganado con bastante solvencia, mientras que ante el Castillo llegábamos a la final después de haber ganado una luchada y empatado en la otra.

¿Qué le supone al Unión Agüimes esta reconquista de la Superliga en la segunda categoría por segundo año seguido?

Una alegría inmensa para todos, empezando por la directiva, los aficionados, los luchadores, porque todo el trabajo y el compromiso de estos meses atrás se ha visto recompensado con este nuevo título.

¿Estuvo el ambiente a la altura de lo esperado?

Hubo un ambientazo, se llenó por completo, incluso la Guardia Civil tuvo que pedir que no accedieran más personas porque el aforo estaba más que sobrepasado. Ambas aficiones se comportaron muy bien en todo momento, no hubo ningún mal entendido, como siempre predominó la nobleza y el respeto.

¿Cuál fue la propuesta estratégica que presentó Fernandín –mandador del Unión Agüimes– en la final?

Aunque teníamos unas pautas marcadas íbamos mirando continuamente el marcador. Nos pusimos 4-4 hasta que ellos se adelantaron con un 8-6 y nos vimos obligados a tener que ajustar hasta que conseguimos dejar a Rayco Santiago solo en el punto nueve.

¿Esa fue la clave de la victoria en una final tan apretada, agotar a Rayco Santiago?

El pasó a nuestro puntal Rayco Lorenzo y le tocaba enfrentarse conmigo. Si llegaba a pasarme a mí le hubiera tocado enfrentarse con Akaimo Moreno, así que le quedaba por delante un trabajo duro. Es verdad que quizás le dejaron solo un poco temprano, pero en una final tienes que sacar fuerzas de donde no las haya.

¿Qué recuerda de sus tres luchadas que fueron claves para la victoria final, siendo además reconocido como el hombre de la final?

El primer punto fue ante Juan Luis Goya, un luchador veterano muy experimentado, pero pude darle las dos seguidas. Luego me salió Juan Miguel Cruz y después de enfrentarse Rayco Santiago con nuestro puntal, Aitor Lorenzo, me enfrenté yo con él. Fue una sensación increíble porque en esta categoría nunca había conseguido hacer a mi equipo campeón y me tocó a mí, aunque el equipo somos todos. No considero que haya sido el hombre de la final, es durante el año como se demuestra tu constancia siendo regular, porque al fin y al cabo en una noche te puede salir bien o mal.

¿Se puede dormir después de una luchada como la de la final?

Esa noche dormí tarde porque fuimos a celebrarlo y seguimos todo el fin de semana. Los nervios desaparecen desde que te echas la primera agarrada, porque al final el cuerpo hace lo que la cabeza le mande, así que mente fría, tranquilidad y nada más. La gente te para y te felicita, sin el público no somos nadie.

Mañana a las 21.00 visitan al Unión Gáldar en el primer partido de la fase de grupos de la Copa Fundación La Caja de Canarias, ¿cómo se presenta el duelo? ¿se sienten favoritos?

Este fin de semana empezamos el torneo de la Copa, nos queda también el regional y el torneo Dielca de Lucha corrida. En los dos enfrentamientos que hemos tenido este año con ellos les hemos ganado los dos, han tenido algo de mala suerte con sus resultados, pero en la Lucha todos son fuertes y no se gana hasta que no se logra tirar a su último hombre.