Paolo Zonca, receptor del CV Guaguas: «Ya me dicen que tengo más acento canario que italiano»

Después de cerrar su segunda temporada en Gran Canaria y pensando ya en la tercera, ¿se siente como un canarión más en este Guaguas?

El otro día, subiendo a la cumbre del Teide, me comentaron que tenía ya más acento canario que italiano (risas). Estoy bien aquí, siento que me he integrado bien, hemos creado un buen grupo entre jugadores, cuerpo técnico y directivos, de modo que me siento muy bien, como en casa.

El presidente, Juan Ruiz, comentó el otro día durante la presentación de la nueva campaña de abonados que habían llegado a las oficinas del Guaguas varias ofertas para ficharle. ¿Por qué ha decidido quedarse en el equipo?

El año pasado firmé un contrato por dos años y mi intención es respetarlo. Al jugar a un gran nivel en la Champions la pasada campaña, varios equipos europeos se interesaron, pero yo quiero seguir creciendo con el Guaguas y jugar cada vez mejor. Me siento muy bien aquí y quiero seguir aquí. Está claro que en el voleibol las cosas pueden cambiar en un futuro, ya lo vimos el año pasado, pero de momento quiero seguir aquí esta próxima campaña.

Usted viene de jugar en Italia, donde tanto la A1 como la A2 tienen un gran nivel competitivo. ¿Está muy lejos todavía la Superliga del resto de grandes ligas continentales?

Tanto nosotros como los otros equipos que están arriba, como Soria, Unicaja y Melilla, estamos apostando por intentar subir el nivel de la Superliga, pero falta el resto. Los equipos que pelean por intentar clasificarse para el playoff o para estar en la mitad de la tabla, si se compara con el nivel de ligas como la polaca o la italiana, resulta muy diferente. En estas competiciones existen conjuntos muy buenos que sin embargo están peleando por no descender. Un ejemplo es el Taranto, en el que jugaba Ángel Trinidad -uno de los cuatro fichajes del Guaguas para la próxima temporada- el año pasado, el Cisterna o el Pádova, que son equipos muy buenos capaces de pelear con los conjuntos de la zona alta. Sin embargo, en España esos equipos de los que hablamos están mucho más lejos.

«El nivel de la zona media y baja de la clasificación es la diferencia entre España y otras grandes ligas»

Sergio Miguel Camarero, su entrenador y leyenda viva del club, siempre le ha señalado como su reencarnación en el actual Guaguas. ¿Siente esa comunión con la grada durante los partidos y esa identificación con el escudo y los colores de la entidad amarilla?

Desde el principio, siempre me han dado mucha confianza tanto Sergio como los dirigentes. Siempre he estado muy a gusto en la cancha, la gente lo ve y yo intento demostrar mis emociones con la afición en cada partido, y eso me permite subir el nivel. Noto como la gente me quiere, como celebra cada uno de mis puntos; eso me ayuda para estar focalizado en mi juego, con el fin de hacer más puntos y poder dedicarles la victoria en cada partido. No soy grancanario, ni español, pero lo que quiere lograr el Guaguas tanto en España como en Europa encaja a la perfección con mi pensamiento y con la forma que tengo de vivir el voleibol cada día.

¿Quedarse el curso pasado a un set de oro de haber podido disputar las semifinales de la Champions les ha servido para quitarles la duda de que realmente, más allá de las evidentes diferencias presupuestarias con los grandes clubes europeos, pueden competir contra ellos de igual a igual?

En Europa hemos ido creciendo paso a paso. Desde el principio, jugando las eliminatorias previas, teníamos un equipo bastante nuevo, no éramos conscientes de hasta dónde podíamos llegar. El principal objetivo pasaba por clasificarnos para la fase de grupos, porque no se había logrado nunca antes con el nuevo formato de la competición. Pero el hambre viene comiendo. Desde que vimos la composición de los grupos, pensamos que podíamos pelear. Hemos logrado el pase, en octavos el cruce fue asequible y en cuartos, a pesar de que los turcos del Ziraat Bank Ankara tenían jugadores de mucho nivel, lo tuvimos cerca.

¿Cómo ve esa mudanza al Gran Canaria Arena de la cara a la próxima campaña, con un aforo que duplica al del Centro Insular de Deportes?

Dejamos el Centro Insular de Deportes por las obras, nuestra casa y donde hemos perdido muy pocas veces. En el Arena, probablemente, nos da una oportunidad de crecer, porque es más grande, más nuevo, puede venir más gente, podemos estar más cómodos y no es nuevo para nosotros, porque los dos últimos años hemos estado entrenando en el gimnasio. Nos falta conocer el ambiente que tendremos allí.

«Da igual lo que hayamos ganado, el año que viene será un plantel nuevo y una temporada diferente»

En el Guaguas parece que no se entiende la derrota y después de ganarlo todo el año pasado probablemente aumente esa presión extra, ¿cómo cree que les puede afectar?

Vivo con esa presión, entra dentro de lo que busca el club, el salir a ganar todos los partidos. El equipo se ha creado para eso. Hace dos años ganamos también todos los partidos de liga por 3-0 y 3-1; este año que acaba de terminar estábamos también presionados y, quizás, el equipo al principio pudo notarlo. Cada temporada y cada plantilla es diferente, hay que mirar lo que tenemos delante y podemos hacer lo mismo o incluso intentar hacerlo mejor todavía.

Para un receptor como usted, el poder contar en la pista con dos de los mejores colocadores españoles de la última década, como son Ángel Trinidad e Io De Amo, ¿hasta que punto es importante?

Ante Ángel Trinidad he tenido la oportunidad de jugar en contra en un par de partidos en Francia. Se trata de un colocador de mucha caliad y nos va a ayudar mucho. Con Io De Amo llevo ya jugando dos años; puedo saltar con los ojos cerrados porque sé que a la hora de rematar va a estar allí la pelota. Los dos tienen gran experiencia y pueden jugar al más alto nivel, al igual que sucede con el resto de la plantilla en todas las posiciones. El equipo está confeccionado para que todos los jugadores puedan jugar si lo necesita o lo requiere el entrenador. Jugaremos otra vez 60 partidos y tendremos que descansar en algún momento.

