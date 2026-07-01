Yeremy Pino no se rinde: “Me pasó un camión por delante”

Yeremy Pino sufrió uno de los golpes más duros del partido entre España y Uruguay y lo resumió con una frase tan gráfica como contundente: “Me pasó un camión por delante”. El futbolista español acabó con un esguince acromioclavicular tras un choque con Rodrigo Bentancur, aunque logró aguantar los últimos minutos del encuentro que ganó España por 0-1.

El jugador reconoció que, tras caer al suelo, sintió que algo no iba bien en su hombro. En un primer momento se llegó a temer una rotura de clavícula, una lesión que le habría dejado fuera de lo que resta del Mundial. Sin embargo, las pruebas médicas confirmaron un esguince en la zona del hombro y mantienen abierta la posibilidad de que pueda volver a jugar si la selección sigue avanzando.

Yeremy explicó en un vídeo difundido por la Real Federación Española de Fútbol que no esperaba un impacto tan fuerte. Según relató, Bentancur dio “un paso más fuerte para chocar” y él intentó protegerse con la mano.

“En el suelo sentí que no podía más”, confesó el futbolista. Aun así, tanto el médico como el seleccionador le preguntaron si podía continuar y el propio Yeremy decidió aguantar: “El instinto me dijo: aguanto”.

No hay rotura, pero sí lesión en el hombro

La preocupación inicial fue máxima porque el golpe hizo pensar en una posible rotura de clavícula. Las pruebas realizadas 24 horas después descartaron ese escenario más grave y detectaron un esguince acromioclavicular.

Esta lesión afecta a los ligamentos que unen la clavícula con la parte superior del omóplato, en la zona del hombro. Su evolución marcará si Yeremy Pino puede volver a participar en el Mundial, siempre dependiendo también del recorrido de España en las eliminatorias.

Unai Simón destaca su esfuerzo

La decisión de Yeremy de continuar sobre el campo tuvo impacto en sus compañeros. Unai Simón aseguró que verlo seguir peleando pese al dolor fue “una motivación” para el resto del equipo.

El portero reconoció que el momento era de máxima tensión y que le llegó a pedir que se levantara. Después, al ver la reacción del médico y del propio Yeremy, valoró aún más que aguantara el tramo final, presionara y ganara balones pese a estar lesionado.