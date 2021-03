El Guaguas pide cita en semifinales

A este Guaguas al que parece que nada se le resiste le toca dar hoy, en su fortín del Centro Insular de Deportes (18.00 horas, sin público), el portazo a los cuartos de final de la Superliga Masculina de voleibol. La victoria ante el Arenal Emevé de Lugo colocaría al conjunto grancanario, gran favorito al título, en el penúltimo escalón del camino hacia su gran objetivo en la temporada del retorno a la competición, la ronda de semifinales.

Una idea fija pasa por la plantilla y al cuerpo técnico de la escuadra insular, finiquitar por la vía rápida la eliminatoria frente a la escuadra gallega con el 2-0, después de su triunfo el pasado fin de semana en la pista de su adversario por 1-3. En su mente no está el tener que llegar a un tercer y definitivo duelo, que de producirse se jugaría mañana en el pabellón de la Avenida Marítima.

Pero ojo que no está todo el pescado vendido. Los primeros duelos de las eliminatorias de cuartos de final dejaron claro lo complicado que es para los favoritos conseguir la victoria. De los cuatro cabezas de serie, únicamente el Guaguas pudo lograr el triunfo en el choque inaugural de las respectivas series y colocar el 0-1.

El conjunto isleño, el único de los favoritos que logró el triunfo en el primer encuentro

“Estamos más concentrados que nunca en este partido frente al Arenal Emevé”, avisa Moisés Cézar, el gran capitán de la nave amarilla. “Fuimos los únicos de los teóricos favoritos a los que no lograron sorprender en el primer partido de los cuartos de final. Como siempre nos dice el entrenador, debemos jugar cada encuentro con la máxima concentración, porque ya vimos lo que les pasó el otro día al Unicaja y al Teruel”, analiza, para sentenciar que “estamos centrados en este choque, tenemos que ir paso a paso y después, ya veremos qué es lo que va a pasar”.

Moisés Cézar espera repetir ante el cuadro gallego la actuación estelar que tuvo en Lugo, que le valió para ser incluido en el equipo ideal de jornada: “Esto viene a refrendar el buen trabajo que estamos haciendo todos los jugadores durante la temporada, además de verse reconocido el valor individual de cada uno de nosotros, lo que es muy bueno para el equipo”.

El capitán del Guaguas da valor al potencial del Emevé, más allá de la calidad de su principal figura, Brandon Rattray. “Es un gran jugador, que ya ha demostrado esta temporada que es uno de los mejores opuestos de la Superliga Masculina. Pero por nuestra parte debemos de jugar como lo hacemos contra cualquier otro jugador, sabiendo en todo momento cómo hacer nuestro trabajo. Si lo hacemos, los resultados siempre terminan por venir”, admite Moisés Cézar, sin duda una de las piezas clave en el engranaje de las escuadra que dirige desde el banquillo Sergio Miguel Camarero.

Camarero: “Esto no está acabado”





Sergio Miguel Camarero, entrenador del Guaguas, exige “máxima concentración” a los suyos de cara al choque de esta tarde en el Centro Insular de Deportes ante el Emevé. A pesar de haber ganado el primer duelo de la eliminatoria de cuartos y certificar el pase a semifinales de la Superliga Masculina si ganan al cuadro lucense, el técnico grancanario lo tiene claro: “Aunque hemos logrado dar el primer paso, eso no significa que esto esté acabado ni mucho menos. debemos ir pasito a pasito, punto a punto, y entrar muy fuertes en el partido”. Sobre la posible presencia del conjunto amarillo en semifinales, el preparador isleño no quiso hablar de ello. Lo único que me interesa es que los jugadores estén concentrados al máximo en el partido contra Emevé; después que venga lo que tenga que venir”, puntualiza. | M.O.