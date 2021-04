Acento isleño en la Extreme-E

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, presentó ayer a la piloto ítalo-canaria Christine Giampoli como la deportista encargada de exportar la imagen de Gran Canaria Isla Europea del Deporte en el campeonato automovilístico Extreme-E, que además cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo de Gran Canaria, al ofrecer una gran oportunidad de promoción del destino en un momento de complejidad para la principal industria de la Isla.

Este novedoso evento pretende reinventar el automovilismo con vehículos eléctricos y llegará a algunos de los rincones más remotos del planeta, como por ejemplo Al-’Ula (Arabia Saudí), Dakar (Senegal), Kangerlussuaq (Groenlandia), Santarém (Brasil) y Patagonia (Argentina). Uno de sus objetivos, evidenciar los desafíos del cambio climático a los que se están enfrentando los diferentes ecosistemas, al tiempo que se persigue valorar el desempeño de los vehículos SUV 100% eléctricos en condiciones extremas.

La iniciativa de la Extreme-E, liderada por la United Nation’s Sports For Climate Action Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), nació del Acuerdo de París de 2015 y pide a las organizaciones deportivas que reconozcan la contribución del sector deportivo al cambio climático y su responsabilidad de luchar por la neutralidad climática para un planeta más seguro.

Igualdad de género

Los equipos que participarán en esta competición estarán formados por una piloto y un piloto, promoviendo la igualdad de género y la igualdad de condiciones entre los competidores.

Esta es una de las normas del reglamento de la Extreme-E, que de esta manera muestra su apoyo a la igualdad de género tanto en el automovilismo como en el lugar de trabajo. La labor de ambos será igual de importante para ganar las carreras y acabar peleando por el título final.

Francisco Castellano destacaba durante la presentación que “esta competición es una gran ocasión para promocionar a Gran Canaria como Isla Europea del Deporte y como un destino turístico seguro para la recuperación del sector”.

Además, el consejero de Deportes del Cabildo señalaba durante el acto que esta prueba desde sus inicios hasta el final de la competición “va a estar condicionada por distintos valores, no solo el deportivo, sino también el de la igualdad de género y el ecológico”.

Gran currículo

La ítalo-canaria Christine Giampoli Zanco, de 27 años, especialista en rallys y competiciones de todoterreno, lleva por bandera el dinamismo, la energía, la ilusión, la capacidad de trabajar en equipo y el afán de superación de una joven deportista. Tiene muchísimo talento y potencial y da lo máximo en cada proyecto que afronta.

Inicialmente trabajó en el garaje de su vecino. El primer chasis que compró fue un Golf MKII de 1988, seguido de un Rally Corolla de 1989 al que llamó Lolla, con el que se proclamó campeona de Canarias en vehículos de tracción delantera. Poco después, se licenció en Ingeniería del Automovilismo en la Universidad de Birmingham. En el año 2016 debutaba en el Campeonato del Mundo de Rallys (WRC) en el Rally de Catalunya, como miembro del primer equipo de rally exclusivamente femenino, y ganó la categoría de féminas del Campeonato de España de Tierra.

Desde 2017, la carrera de Giampoli ha estado centrada en la participación en carreras off road, en Estados Unidos y México, donde llegó a ser séptima en la famosa Baja 1000 en 2017, dentro de la categoría Pro UTV Turbo. En 2020 logra el tercer puesto en la categoría T2, en el Rally Andalucía.

Los eléctricos, el “futuro”

Christine Giampoli resaltó durante la presentación que, para ella, supone un honor “poder representar a mi casa, porque así me siento cuando llego a la Isla”. “Mi objetivo no es solo correr en esta competición, sino concienciar a la sociedad en general qué está pasando con el cambio climático”. La joven piloto ítalo-canaria explicó que este tipo de vehículos eléctricos con el que va a competir es “el futuro” para las distintas competiciones, “pero aún queda trabajo por hacer”. Además de ganar varios campeonatos, es una experta de la comunicación y ya ha colaborado con marcas de postín: Pirelli, Audi, Carrera, Sparco, Peugeot o Lamborghini. Actualmente se encuentra afrontando proyectos como el campeonato de España de Rally de 2021, Rally du Maroc 2021 y Andalucia Rally, pertenecientes al Road to Dakar. | V.P.