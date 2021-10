Marc Tur Picó (Santa Eulària, 30-11-1994) se ha convertido por méritos propios en el Personaje del Año en los premios Diario de Ibiza 2021 y su nombre figurará en los libros de historia del deporte pitiuso tras la hazaña protagonizada en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. El marchador de Santa Eulària debutó en el mayor evento deportivo del mundo con una actuación homérica, después de perder las medallas en los 50 kilómetros marcha en una recta final dramática que ya es historia viva del atletismo español.

-¿Qué ha hecho Marc Tur desde aquel histórico cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio?

-Ya he empezado a entrenar, no han sido todo vacaciones. Al llegar fue un aluvión de entrevistas, de homenajes, ir de un sitio para otro, estuve bastante ajetreado. No estoy acostumbrado a tanto acto y tanta entrevista [risas]. Luego me fui de vacaciones completas a México, me ha ido muy bien, y pasé por Madrid, donde tenía varios actos, y aquí empezando a entrenar, iniciando poco a poco la pretemporada y haciendo pequeñas escapadas.

-¿Vio por fin la carrera por televisión? ¿Qué sensación le quedó tras perder la medalla en los últimos metros?

-Sí, por un lado es cierto que los comentaristas se volcaron mucho en mí, durante toda la carrera me apoyaron, eso se agradece. Y luego la parte más personal, el ver que la estrategia era muy buena, pero me faltó un extra de fuerza al final. Pero fue como lo sentía, en esa competición lo di absolutamente todo, podría haber cambiado cosas, pero no sé si habría mejorado mi clasificación. Pequeños errores te hacen perder una medalla, pero en mi caso el error fue mínimo, llegué al límite de mis fuerzas, lo vi en la pantalla. No tengo esa frustración, al contrario, me motiva verme ahí delante tan cerca de la medalla. Me da más fuerzas de cara a próximos campeonatos.

-¿Verse entre los mejores, le da más fuerzas para seguir luchando por el sueño de la medalla olímpica?

-Sí, se ve más cerca, estoy empezando a entrenar y siento esa motivación extra después del año vivido. Después del Europeo, que fue de 10, y los Juegos, que lo puntúo con un 9, tengo que seguir en esa línea: motivado pero sin perder de vista que también está la técnica, el trabajo, esfuerzo, sacrificio y vuelvo a entrenar de cero. Con mi entrenador también estamos avanzando, ambos hemos mejorado juntos, me conoce mejor, mis puntos fuertes y débiles, y tengo más experiencia. Si el cuerpo me lo permite, espero estar ahí delante en los siguientes campeonatos.

-Pocos atletas a su edad habían estado tan cerca de las medallas en los 50 km marcha. Sin parecer osado, ¿cuántas opciones hay de ver a Marc Tur campeón del mundo o campeón olímpico en un futuro?

-Ojalá que existan esas opciones. Ahora quiero ir para adelante, de cuarto a primero solo hay tres puestos y es difícil, el margen de mejora se estrecha, pero espero tener unos cuantos años para estar en el mejor estado de forma de mi vida. Lo difícil es mantenerlo, pero creo que puedo mejorar un poco más. Como cambia la distancia, creo que me beneficiará.

-Para ello debe adaptarse a la distancia de 35 kilómetros, ya que se suprime la de 50. ¿Le puede ir incluso mejor para sus condiciones?

-Yo creo que sí, me da pena porque para la distancia de 50 km he cogido la experiencia y los kilómetros suficientes para afrontarlo, pero pienso que mis condiciones físicas y psicológicas me benefician respecto al resto en los 35 km. En 2014-15 competí en 35 y no se me dio mal, a ver ahora porque no lo he vuelto a hacer en competición. Pero tengo buenas sensaciones y mi entrenador también me lo ha dicho.

-¿En qué ha cambiado o cambiará su vida tras la actuación tan estelar y mediática que protagonizó en Tokio?

-Me ha cambiado mucho, ha sido un antes y un después. Mediáticamente me ha cambiado mucho, a nivel local es exagerado: antes me conocían los más cercanos y ahora me saluda mucha gente cuando me ve entrenar, como 10 coches en media hora. La gente de Ibiza más cercana ha visto esta evolución, me felicitan por la calle entrenando y eso se agradece. Luego a modo de entreno tengo una motivación extra, no veo el lado negativo a quedar cuarto, sino el positivo. Creo que puedo mejorar posiciones.

-También tuvo mucha repercusión su alegato a favor del colectivo LGTBI.

-Sí, a raíz de darle voz tuve una charla en Santa Eulària en la jornada del Orgullo; en Madrid me dieron un premio al deporte y la visibilidad LGTBI. El Consejo Superior de Deportes (CSD) lucha contra la homofobia y yo estoy ahí para lo que necesiten. Tengo actos y cosillas. Lo que más me choca es la cantidad de gente que me ha escrito de todo tipo de colectivos.

-Después de semejante éxito deportivo, ¿se siente preparado para saber gestionar los éxitos y fracasos deportivos que puedan llegar?

-Yo creo que durante estos años psicológicamente he madurado mucho, lo he trabajado mucho y tengo muy en cuenta que ahora la presión va a ser mucho mayor. Antes podía tener un poco de presión mediática por ir a un Mundial o los Juegos, pero ahora con ese cuarto puesto, siendo la mejor actuación en la historia del atletismo balear, son muchos niveles y ahora tengo esa presión de tener que estar delante. Voy a intentar que esa presión me afecte lo mínimo y sobre todo continuar como hasta ahora y trabajando con mi psicóloga deportiva. Este es un trabajo muy físico pero también mental, de gestionar las emociones y ahora van a multiplicarse. Creo que podré con ello y si no salen las cosas, esto es deporte, no siempre se puede estar arriba y algún día acabará. Esto no es para siempre y tengo otra vía como la medicina, pero me quedan muchos años, espero. No me da miedo ni vértigo, me dará pena pero la vida continúa, hay otros ámbitos en mi vida que me faltan.

-Su pueblo le rinde un homenaje, ponen su nombre a la pista de atletismo de Santa Eulària, y ahora el premio a Personaje del Año de Diario de Ibiza. Qué etapa tan bonita, ¿verdad?

-Es espectacular, cómo se ha volcado el pueblo y la isla en todos los aspectos, desde que llegué aquí en el aeropuerto, el homenaje, ahora poner mi nombre a la pista que nunca me lo había planteado. La pista donde empecé y estuve tantos años, más de 10. Siempre que vuelvo a Ibiza me paso por la pista aunque se me queda pequeña. Y el premio es todo un honor, que me den este premio de Diario de Ibiza me enorgullece mucho y me parece muy bonito porque me acuerdo con 14 o 15 años, cuando me hicieron la primera entrevista en el recinto del Diario, que me parecía llegar a lo más alto. Hemos estado mucho en contacto, cada vez más, ha sido un aliado de todo lo que hacía para transmitirlo a la gente. Estoy súper agradecido y no me lo imaginaba.

-¿Sus resultados le han abierto puertas de clubes o patrocinadores importantes?

-Por ahora estoy empezando negociaciones, tampoco me ha llegado un aluvión de patrocinios. De clubes me ha llegado, pero mi intención es quedarme con la Peña Deportiva. Lo tengo clarísimo no me voy a cambiar de club porque me han apoyado durante tantos años... incluso en los más oscuros, y representar a mi pueblo me puede más que otros factores. De patrocinadores ha llegado alguna oferta pero me toca llamar a las puertas. Esto no es fútbol ni baloncesto.

-¿Cuáles son sus próximos retos deportivos?

-Lo más grande que tengo en 2022 es en julio el Campeonato del Mundo, en Eugene, en Oregón (EEUU). Se tendría que haber celebrado este año pero como lo retrasaron pues será el año que viene. Es la más importante; luego el Europeo de atletismo en agosto, pocas veces coincide; y antes, en marzo, el Campeonato del Mundo por equipos de marcha, en Omán. Intentaré correr en el 35 km, queda relativamente poco para esa prueba pero se adelanta por el calor. Llego con ganas, con ilusión, los 35 va a ser una nueva experiencia y espero poder mejorar mi marca en 20 km que llevo muchos años intentando mejorarla y se me resiste. Competir en 20 km espero que me favorezca y que pueda mejorar mi registro.