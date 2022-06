Cristian, hijo de Dani Güiza, acudió a 'Sálvame' este viernes para relatar la dura experiencia con su padre, que después de lograr su custodia en 2016, no se ha preocupado de mantener a su hijo o al menos así lo cuenta él en esa entrevista con Jorge Javier Vázquez.

A sus 19 años Cristian aseguró en la televisión que su padre dejó de mantenerle de un día para el otro y por ello ha querido denunciar al ahora futbolista del Atlético Sanluqueño, su padre.

“Es Nuria Bermúdez la única que me ha ayudado, que me ha llevado al médico”, explica Cristian. Nuria Bermúdez fue la segunda mujer del veterano delantero. "No sabe ni si he dormido en la calle", continúa Cristian que asegura vivir con la familia de un amigo.

“Mi padre me ha dejado de lado. Estoy sin nada. Ha ido poco a poco separándose de mí. No sé la razón, aunque supongo que será que ya tendrá a su familia y de los demás se olvida”, prosigue contando Cristian en 'Sálvame' y añade: “Él vive en un chalet impresionante. Los perros de mi padre viven mejor que yo”, añadió el hijo de Dani Güiza.

Juicio contra Dani Güiza

El hijo del jugador también comentó en esa entrevista en 'Sálvame' que no descarta llevar a su progenitor a juicio: “El tema es serio y se va a poner una denuncia y se va a llevar todo para adelante”.

De hecho Güiza logró la custodia de Cristian en 2016 cuando decía: “A mi padre sólo puedo darle las gracias por todo lo que ha hecho y hace por mí. Juntos hemos pasado muchos malos momentos y siempre me lo ha dado todo”.