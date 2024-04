Guaguas-Grupo Herce Soria (la previa): Un título es un título

Los dos mejores equipos de la Superliga, el Guaguas y el Grupo Herce Soria, se ven las caras mañana y el domingo (18.30 horas) en el Centro Insular en los dos primeros partidos de la final, al mejor de cinco. Jorge Almansa, capitán de los amarillos, analiza el Clásico del voleibol masculino nacional, del que saldrá el nuevo campeón. Reclama el apoyo de la grada para ayudarles a lograr un póquer de títulos para la historia del club.

El Centro Insular de Deportes alberga un nuevo Clásico para la historia entre el Guaguas y el Soria. La mítica Roca acoge mañana y el domingo (18.30 horas) los dos primeros duelos de la final por el entorchado de la Superliga Masculina. Frente a frente, las dos mejores escuadras de la temporada regular, y con bastante diferencia.

Los grancanarios llegan a la cita con un pleno de victorias en los playoffs, tras doblegar en dos partidos a sus vecinos del San Roque en cuartos y al Melilla en semifinales. Por su parte, el conjunto peninsular se deshizo primero del Cisneros tinerfeño y luego del Unicaja Costa de Almería, en ambos casos también sin perder ningún duelo. Además, ambos acabaron la primera fase liguera en la dos posiciones de honor de la tabla.

Jorge Almansa, capitán del Guaguas, reconoce que la temporada «ha sido larga», pero que no han tenido tiempo para pensar en lo conseguido «al tener que jugar doble partido a la semana casi toda la campaña». «Ahora quizás la semana se está haciendo más durilla tras caer en la Champions, porque se hacen más larga hasta que llega el momento de jugar el fin de semana», apunta.

El receptor cartagenero reconoce que a pesar de no haber cedido ningún duelo en el playoff, «el primer partido de semifinales en Melilla resultó duro: «Pero nos vino hasta bien porque veníamos de unos cuartos de final en los que, a pesar de que el San Roque jugó muy bien, no nos llevaron al límite; aquel partido nos sirvió para coger el puntillo competitivo de cara a esta gran final».

Según Almansa, uno de los secretos de este Guaguas campeón «es que vamos todos a una». «Se está notando que en los momentos más difíciles tiramos todos por el mismo camino y con la misma idea», reconoce el 10 amarillo.

Los peligros del Soria

En la final, el cuadro grancanario se ve las caras con un Soria que, junto al Melilla, han sido los únicos que han conseguido derrotar a los de Sergio Miguel Camarero durante esta temporada. El capitán, entre risas, reconoce que el opuesto portugués de los sorianos, Bruno Cunha, fue clave en aquella derrota: «Está muy fuerte, jugando muy bien, haciendo una Superliga excelente. Cada vez que hemos jugado contra ellos nos lo ha puesto muy difícil. Se trata de un opuesto que a lo mejor no tiene unos ángulos tan marcados, pero va fuerte y largo, y en ocasiones eso hace que sea más difícil de parar que otro con buenos ángulos».

«La base del Soria en los últimos años han sido Villalba, Alejandro San Martín y Lorente, además de todo lo refuerzos que han fichado este año, que se han acoplado muy bien, como Emanuel Flores u Olalla, que estuvo con nosotros, volvió a su casa y está jugando con confianza», analiza el cartagenero del adversario, al tiempo que afirma que el rival cuenta con un bloque «muy agresivo en el bloqueo-defensa y eso hace que no de ningún punto gratis».

Antes del Clásico entre grancanarios y sorianos, Manu Salvador, capitán del Soria, recordaba que hace 30 años que le ganaron un título de Copa al Guaguas, esperando repetir en esta final de la Superliga. El capitán amarillo, entre risas, le contesta: «Espero que no, que seamos nosotros y marquemos las diferencias. Espero que los nombres de estos dos clubes nunca dejen de sonar en el voleibol español, por el bien de nivel de la Superliga».

Ganar en el CID

En opinión de Almansa, dada la dificultad de ganar en el Pabellón de Los Pajaritos, «es muy importante empezar fuertes en casa la eliminatoria, «porque si ellos nos logran sacar uno de los dos partidos en el CID, podríamos sufrir una encerrona allí». «Es una eliminatoria al mejor de cinco partidos, y al final en un deporte como éste, va a ganar el mejor, así que esperamos demostrar que estamos un escalón por encima», subraya.

El hermanamiento con la afición del Hidramar Gran Canaria está permitiendo un refuerzo positivo en cuanto al número de aficionados que están acudiendo al CID en estos playoffs para apoyar a ambos equipos. Almansa, lo agradece: «A pesar del buen tiempo y la gran cantidad de deportes de alto nivel de los que se pueden disfrutar en la Isla, veo que el voleibol es un deporte que le gusta mucho a la gente y acude en estos momentos en que nos jugamos las castañas para apoyarnos, porque son partidos más bonitos de ver», comenta el jugador del Guaguas, que espera que los partidos de hoy de la UD Las Palmas y del Dreamland Gran Canaria no resten demasiado público esta tarde en el CID: «Esperamos contar con mucha gente animándonos, porque la necesitamos. Soria nos llevará al límite y para nosotros será más fácil si tenemos a la afición apoyándonos. Tenemos que tirar para casa, porque nosotros nos estamos jugando un título; por una vez que no vayan a ver a la UD o al Granca no va a pasar nada».

Ante la posibilidad de que el Guaguas y el Hidramar Gran Canaria ganen un histórico póquer de títulos este curso, el receptor amarillo reconoce que «sería histórico». «Las chicas están súper fuertes y nosotros también, estamos jugando los dos a un gran nivel y queremos cerrar un año que se recordaría por siempre».

