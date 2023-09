La palabra "espíritu" sonó al unísono en dos zonas diferentes del Santiago Bernabéu al concluir el partido en el que el Real Madrid derrotaba al Unión Berlín con un gol en el minuto 94 de Jude Bellingham. Por un lado, Emilio Butragueño, jefe de relaciones institucionales del Real Madrid, la pronunicaba en el palco de autoridades. Por el otro, Carlo Ancelotti la utilizaba en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

El "espíritu"

Carletto dejó la siguiente frase al ser preguntado por el gol en el descuento de Bellingham: "Me voy muy satisfecho porque ganar este tipo de partidos así, en el descuento, significa que el espíritu del equipo es muy bueno. Quien tenga la suerte de vestir la camiseta del Real Madrid tiene que tener este espíritu". Y el Buitre advertía en los micrófonos de Movistar + lo siguiente: "Es el espíritu de este estadio que no te permite rendirte hasta que no pita el árbitro".

El "espíritu", ese hambre incontenible, esa fe irracional, ha llevado al Real Madrid a ganar hace dos temporadas la Champions más increíble que descansa en su vitrinas junto a las otras 13 Copas de Europa. Y esa impulso indómito que llevo a Bellingham a perseguir el rebote de la pelota que había disparado Federico Valverde, es el mismo que han perseguido hasta 14 madridistas en las dos últimas Champions para marcar más allá del minuto 80 de partido, según confirmaba @LaLigaenDirecto en redes sociales. Lo que popularmente se conocía como Zona Cesarini y en el Real Madrid quisieron rebautizar como la Zona Rodrygo, tras los dos goles milagrosos del brasileño al Manchester City en el Bernabéu en la semifinal de la Champions 2021-22.

Rodrygo, Benzema... y Bellingham

Pero Rodrygo solo es uno de la lista. En las dos últimas ediciones de la Champions, han marcado más allá de ese minuto 80 Valverde ante el Leipzig (minuto 80), Asensio ante el Leipzig también (en el 90), Rudiger ante el Shakthar (en el 95), Rodrygo en el Leipzig (en el 93), Rodrygo frente al Chelsea (en el 80), Rodrygo frente al Inter (en el 89), Benzema frente al Shakthar (en el 96), Rodrygo contra al Chelsea (en el 80), Benzema frente al Chelsea (en el 96), Benzema frente al City (en el 82), Rodrygo frente al City (en el 90), Rodrygo ante al City (en el 91), Benzema contra el City (en el 95) y esta noche Bellingham ante el Unión Berlín (en el 94).

Sea mística, fe o fortuna, la realidad es que aquello que recordó Juan Gómez, Juanito, a los jugadores del Inter de Milán de “90 minuti en el Bernabéu son molto longo” referidas a las históricas remontadas de aquel Madrid. Y Bellingham, del que Nacho ha dicho tras acabar el partido ante los alemanes que "ha nacido para jugar en el Real Madrid", parece conjurado a ese lema y demuestra tener ese "espíritu" que le ha llevado a marcar el gol del triunfo madridista en Balaídos en el minuto 80, el tanto de la victoria frente al Getafe en el 94 en el Bernabéu, y ahora este tanto que da los tres puntos al Madrid con un gol en el 94 de nuevo.